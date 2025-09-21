Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ich war so froh ...“

Erkrankter Russell jubelt über Stockerlplatz

Formel 1
21.09.2025 16:36
George Russell
George Russell(Bild: AFP/AFP or Licensors)

Mercedes-Pilot George Russell jubelt über Platz 3 beim Großen Preis von Aserbaidschan! Grund: Den Briten plagte das ganze Wochenende eine Erkrankung.

0 Kommentare

Russell hatte am Donnerstag wegen einer Erkrankung seine Medientermine absagen müssen, auch am Sonntag hustete der Brite noch. Trotz des gesundheitlichen Handicaps verbesserte er sich im Rennen um drei Positionen.

(Bild: AFP/OZAN KOSE)

„Für mich persönlich war es ein schwieriges Wochenende, ich war nicht ganz fit. Ich war so froh, als ich die karierte Flagge gesehen habe. Ich freue mich jetzt auf ein bisschen Erholung“, sagte Russell. Sainz war nach seinem ersten großen Erfolgserlebnis seit seinem Wechsel von Ferrari zu Williams euphorisch. „Es fühlt sich sogar besser an als das erste Podium meiner Karriere“, betonte der Spanier.

Lesen Sie auch:
Max Verstappen holt sich den Sieg in Baku und schleicht sich im Titelkampf an die ...
Spannung im Titelkampf
Verstappen triumphiert in Baku, Fiasko für Piastri
21.09.2025
Drama in Baku!
WM-Leader crasht! Piastri zeigt erstmals Nerven
21.09.2025

Bestes Saisonresultat
Mercedes-Rookie Kimi Antonelli wurde Vierter vor Racing-Bulls-Pilot Liam Lawson. Yuki Tsunoda durfte sich im zweiten Red Bull als Sechster über sein bestes Saisonresultat freuen. Ferrari fuhr nach einem verpatzten Qualifying hinterher, Lewis Hamilton belegte den achten Platz direkt vor Charles Leclerc. McLaren verpasste es auf dem Stadtkurs am Kaspischen Meer zudem, den Konstrukteurstitel vorzeitig zu fixieren. Die nächste Chance gibt es in zwei Wochen beim Großen Preis von Singapur.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
113.608 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
105.164 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
98.645 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2191 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1725 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1247 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf