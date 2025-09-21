Erkrankter Russell jubelt über Stockerlplatz

„Für mich persönlich war es ein schwieriges Wochenende, ich war nicht ganz fit. Ich war so froh, als ich die karierte Flagge gesehen habe. Ich freue mich jetzt auf ein bisschen Erholung“, sagte Russell. Sainz war nach seinem ersten großen Erfolgserlebnis seit seinem Wechsel von Ferrari zu Williams euphorisch. „Es fühlt sich sogar besser an als das erste Podium meiner Karriere“, betonte der Spanier.