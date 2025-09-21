Erkrankter Russell jubelt über Stockerlplatz

Mercedes-Pilot George Russell jubelt über Platz 3 beim Großen Preis von Aserbaidschan! Grund: Den Briten plagte das ganze Wochenende eine Erkrankung.
Russell hatte am Donnerstag wegen einer Erkrankung seine Medientermine absagen müssen, auch am Sonntag hustete der Brite noch. Trotz des gesundheitlichen Handicaps verbesserte er sich im Rennen um drei Positionen.
„Für mich persönlich war es ein schwieriges Wochenende, ich war nicht ganz fit. Ich war so froh, als ich die karierte Flagge gesehen habe. Ich freue mich jetzt auf ein bisschen Erholung“, sagte Russell. Sainz war nach seinem ersten großen Erfolgserlebnis seit seinem Wechsel von Ferrari zu Williams euphorisch. „Es fühlt sich sogar besser an als das erste Podium meiner Karriere“, betonte der Spanier.
Bestes Saisonresultat
Mercedes-Rookie Kimi Antonelli wurde Vierter vor Racing-Bulls-Pilot Liam Lawson. Yuki Tsunoda durfte sich im zweiten Red Bull als Sechster über sein bestes Saisonresultat freuen. Ferrari fuhr nach einem verpatzten Qualifying hinterher, Lewis Hamilton belegte den achten Platz direkt vor Charles Leclerc. McLaren verpasste es auf dem Stadtkurs am Kaspischen Meer zudem, den Konstrukteurstitel vorzeitig zu fixieren. Die nächste Chance gibt es in zwei Wochen beim Großen Preis von Singapur.
