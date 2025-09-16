Mit Anmut am Rücken der Pferde auf Medaillenjagd

Volles Trainingsprogramm trotz Schule

Nach einem kurzen Urlaub stehen für die Gymnasiastin der Liese-Prokop-Privatschule in Maria Enzersdorf wieder Schulbank und Pferderücken auf dem Stundenplan. Vier Stunden an vier Tagen in der Woche trainiert Benedict, vor Wettkämpfen – wie jetzt vor der Staatsmeisterschaft – sind es sogar bis fünf Stunden fünfmal in der Woche. Was begeistert die junge Sportlerin so am Voltigieren, dass sie diese Belastungen auf sich nimmt? „Es sind die anmutigen Bewegungen auf dem Pferd zum Takt der Musik.“ Und vielleicht gibt es ja in einer Woche den nächsten Meistertitel zu feiern