Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Junge Weltmeisterin

Mit Anmut am Rücken der Pferde auf Medaillenjagd

Niederösterreich
16.09.2025 23:00
Körperbeherrschung, Kraft und Anmut – Voltigieren erfordert Können und Mut. Dana Benedict bringt ...
Körperbeherrschung, Kraft und Anmut – Voltigieren erfordert Können und Mut. Dana Benedict bringt beides mit.(Bild: Krone KREATIV/Daniel Kaiser)

Dana Benedict ist die erste Weltmeisterin aus Gaaden. Die Gymnasiastin hat im Sommer den Junioren-Titel im Voltigieren geholt. Nun fiebert sie der Staatsmeisterschaft entgegen.

0 Kommentare

Wenn am kommenden Wochenende in Neumarkt am Wallersee (Szbg.) die Staatsmeisterschaft im Voltigieren ausgetragen wird, ist eine Sportlerin aus Niederösterreich mit ganz besonderer Motivation am Start. Denn Dana Benedict tritt als frischgebackene Junioren-Weltmeisterin zu den Wettkämpfen an.

Riesengroß war der Jubel nach dem Finaldurchgang der Junioren-Weltmeisterschaft.
Riesengroß war der Jubel nach dem Finaldurchgang der Junioren-Weltmeisterschaft.(Bild: Andrea Fuchshumer)

Großer Bahnhof nach großer Stunde
Für die 17-Jährige aus Gaaden im Bezirk Mödling hatte im Sommer die große Stunde geschlagen. Gemeinsam mit ihrem Team vom Union Reitclub Waldegg – Antonia Mayerhofer aus Sparbach, Nora Daxböck vom Hafnerberg, Sophie Fitzthum und Erik Weidenauer aus Moosbrunn sowie der Tirolerin Clara Ludwiczek – hatte das Ausnahmetalent sogar Top-Nationen wie Deutschland und Schweden hinter sich gelassen und den Junioren-Weltmeistertitel erobert. In ihrem Heimatort wurde Dana ein großer Empfang bereitet, Bürgermeister Anton Jenzer und viele Bewohner hießen „die erste Weltmeisterin aus Gaaden“ mit einem Blumenstrauß und rot-weiß-roten Fahnen willkommen.

Empfang für Dana Benedict in Gaaden mit Bürgermeister, Blumenstrauß und rot-weiß-roten Fähnchen.
Empfang für Dana Benedict in Gaaden mit Bürgermeister, Blumenstrauß und rot-weiß-roten Fähnchen.(Bild: Reinhard Judt)

Volles Trainingsprogramm trotz Schule
Nach einem kurzen Urlaub stehen für die Gymnasiastin der Liese-Prokop-Privatschule in Maria Enzersdorf wieder Schulbank und Pferderücken auf dem Stundenplan. Vier Stunden an vier Tagen in der Woche trainiert Benedict, vor Wettkämpfen – wie jetzt vor der Staatsmeisterschaft – sind es sogar bis fünf Stunden fünfmal in der Woche. Was begeistert die junge Sportlerin so am Voltigieren, dass sie diese Belastungen auf sich nimmt? „Es sind die anmutigen Bewegungen auf dem Pferd zum Takt der Musik.“ Und vielleicht gibt es ja in einer Woche den nächsten Meistertitel zu feiern

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
123.766 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.759 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.671 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2923 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1759 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Wien
AMS-Bericht: Syrer denken nicht über Rückkehr nach
1635 mal kommentiert
Der Bericht des AMS belegt: Es gibt viele Syrer, die nicht mehr an eine Rückkehr in ihre Heimat ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf