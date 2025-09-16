Mit Anmut am Rücken der Pferde auf Medaillenjagd

Dana Benedict ist die erste Weltmeisterin aus Gaaden. Die Gymnasiastin hat im Sommer den Junioren-Titel im Voltigieren geholt. Nun fiebert sie der Staatsmeisterschaft entgegen.
Wenn am kommenden Wochenende in Neumarkt am Wallersee (Szbg.) die Staatsmeisterschaft im Voltigieren ausgetragen wird, ist eine Sportlerin aus Niederösterreich mit ganz besonderer Motivation am Start. Denn Dana Benedict tritt als frischgebackene Junioren-Weltmeisterin zu den Wettkämpfen an.
Großer Bahnhof nach großer Stunde
Für die 17-Jährige aus Gaaden im Bezirk Mödling hatte im Sommer die große Stunde geschlagen. Gemeinsam mit ihrem Team vom Union Reitclub Waldegg – Antonia Mayerhofer aus Sparbach, Nora Daxböck vom Hafnerberg, Sophie Fitzthum und Erik Weidenauer aus Moosbrunn sowie der Tirolerin Clara Ludwiczek – hatte das Ausnahmetalent sogar Top-Nationen wie Deutschland und Schweden hinter sich gelassen und den Junioren-Weltmeistertitel erobert. In ihrem Heimatort wurde Dana ein großer Empfang bereitet, Bürgermeister Anton Jenzer und viele Bewohner hießen „die erste Weltmeisterin aus Gaaden“ mit einem Blumenstrauß und rot-weiß-roten Fahnen willkommen.
Volles Trainingsprogramm trotz Schule
Nach einem kurzen Urlaub stehen für die Gymnasiastin der Liese-Prokop-Privatschule in Maria Enzersdorf wieder Schulbank und Pferderücken auf dem Stundenplan. Vier Stunden an vier Tagen in der Woche trainiert Benedict, vor Wettkämpfen – wie jetzt vor der Staatsmeisterschaft – sind es sogar bis fünf Stunden fünfmal in der Woche. Was begeistert die junge Sportlerin so am Voltigieren, dass sie diese Belastungen auf sich nimmt? „Es sind die anmutigen Bewegungen auf dem Pferd zum Takt der Musik.“ Und vielleicht gibt es ja in einer Woche den nächsten Meistertitel zu feiern
