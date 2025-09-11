Hündin „Alaska“ ist ein wahrer Eisbrecher

Tiergestützte Therapie im PBZ Hollabrunn: Pudeldame Alaska bringt im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Hollabrunn Bewegung ins Haus.
Tiergestützte Therapie bringen Lebensfreude und steigern das Wohlbefinden. Dessen ist sich nicht nur Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister sicher. In der Pflege leisten sie ein wertvoller Beitrag zu einem würdevollen und erfüllten Leben im Alter und bieten Abwechslung im Alltag. Seit kurzem bringt Pudeldame Alaska im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Hollabrunn ordentlich Bewegung ins Haus. Die Hündin von Regina Maria Berger, kaufmännische Direktorin des PBZ, wird aktuell zum Therapiebegleithund ausgebildet.
45-minütiger Einsatz
„Alaska und ich trainieren regelmäßig und besuchen schon jetzt gemeinsam die Bewohner. Besonders bei Geburtstagsfeiern ist Alaska die ‘Showeinlage‘, die jedem Jubilar ein Lächeln ins Gesicht zaubert“, erzählt Berger. 45 Minuten lang dauert ein „Einsatz“, der laut Frauchen für den Therapiebegleithund sehr anstrengend ist.
