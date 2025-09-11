Hündin „Alaska“ ist ein wahrer Eisbrecher

Tiergestützte Therapie bringen Lebensfreude und steigern das Wohlbefinden. Dessen ist sich nicht nur Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister sicher. In der Pflege leisten sie ein wertvoller Beitrag zu einem würdevollen und erfüllten Leben im Alter und bieten Abwechslung im Alltag. Seit kurzem bringt Pudeldame Alaska im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Hollabrunn ordentlich Bewegung ins Haus. Die Hündin von Regina Maria Berger, kaufmännische Direktorin des PBZ, wird aktuell zum Therapiebegleithund ausgebildet.