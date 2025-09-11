Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Landeschef Kunasek

Aufsteirern naht: „Steiermark ist Lebensgefühl“

Steiermark
11.09.2025 09:00
Mario Kunasek, zuständig auch für die Volkskultur, wird beim Traditionsfest unter anderem die ...
Mario Kunasek, zuständig auch für die Volkskultur, wird beim Traditionsfest unter anderem die „Krone“-Alm am Eisernen Tor besuchen.(Bild: Krone KREATIV/Land Steiermark/Walcher, Ulrike Rauch)

Das Volkskultur-Festival in Graz nähert sich mit großen Schritten! FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek spricht im „Krone“-Interview über die Wertschöpfung, die das Aufsteirern unserem Bundesland bringt, und verrät, welche Programmpunkte für ihn Pflicht sind.

0 Kommentare

„Krone“: Herr Landeshauptmann, nehmen Sie für das Aufsteirern den Trachtenanzug oder die Lederhose aus dem Schrank?
Mario Kunasek: Wenn das Wetter mitspielt, worauf ich hoffe, dann wird’s die Lederhose werden. Und wenn’s wirklich kälter werden sollte, ist der Steireranzug geplant.

Die Steirer lieben ihre Tracht, dazu das Brauchtum, die Kulinarik und die zünftige Volksmusik. Was ist für Sie als Volkskulturreferent das typisch Steirische?
Das, was aufgezählt wurde, ist ja sozusagen eine Mischung aus vielen Bereichen. Aber ich glaube, die Steiermark ist insgesamt Lebensgefühl – und da gehört die Volkskultur mit all ihren Facetten dazu.

Mario Kunasek
Mario Kunasek(Bild: Jauschowetz Christian)

Wenn Sie durch die Kulinarik-Stationen am Volkskulturfestival flanieren, an welchem steirischen Wein werden Sie sicher nicht vorbeikommen?
Das wird sicherlich beim Sauvignon sein. Entweder pur oder gespritzt, beides ist herrlich zu trinken!

Und bei welchen Standln und Programmpunkten ist für Sie ein Besuch Pflicht?
Selbstverständlich werde ich schon Samstagvormittag die „Krone“-Alm am Eisernen Tor besuchen – das ist Pflicht und ich freue mich schon darauf. Danach werde ich auf alle Fälle beim steirischen Volksliedwerk sein und auch bei der Jägerschaft vorbeischauen, das ist ebenfalls ganz wichtig. Natürlich steht noch ein Besuch bei den Oberlandlern im Landhaushof an. Und am Sonntag gibt’s natürlich das volle Programm!

Beim traditionellen Bieranstich ist schon mancher Politiker grandios gescheitert – haben Sie Respekt davor?
Ja, den hat man natürlich schon. Man hat ja schon einige Male erlebt, dass der Anstich durchaus schwierig sein kann. Aber ich bin ganz gut in der Übung und mit drei, vier Schlägen sollte das funktionieren.

Lesen Sie auch:
Was mit Freude zubereitet wird, wird auch mit Genuss verspeist.
Steirische Schmankerl
Das Aufsteirern ist ein Fest für Feinschmecker
04.09.2025
„Krone“-Umfrage
Tracht und Kernöl: Womit das Aufsteirern punktet
05.09.2025

Wie viel bringt das Hochfest des weiß-grünen Brauchtums der Steiermark an Wertschöpfung?
Für die Steiermark sind es rund 17 Millionen Euro. Und österreichweit sprechen wir von 21 Millionen Euro – das heißt, das Aufsteirern-Fest ist eine ganz wichtige Veranstaltung auch im Sinne der Wertschöpfung für unser Bundesland.

Porträt von Jörg Schwaiger
Jörg Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
181.530 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
117.391 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
108.856 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1743 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1573 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1311 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf