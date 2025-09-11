Aufsteirern naht: „Steiermark ist Lebensgefühl“

Das Volkskultur-Festival in Graz nähert sich mit großen Schritten! FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek spricht im „Krone“-Interview über die Wertschöpfung, die das Aufsteirern unserem Bundesland bringt, und verrät, welche Programmpunkte für ihn Pflicht sind.
„Krone“: Herr Landeshauptmann, nehmen Sie für das Aufsteirern den Trachtenanzug oder die Lederhose aus dem Schrank?
Mario Kunasek: Wenn das Wetter mitspielt, worauf ich hoffe, dann wird’s die Lederhose werden. Und wenn’s wirklich kälter werden sollte, ist der Steireranzug geplant.
Die Steirer lieben ihre Tracht, dazu das Brauchtum, die Kulinarik und die zünftige Volksmusik. Was ist für Sie als Volkskulturreferent das typisch Steirische?
Das, was aufgezählt wurde, ist ja sozusagen eine Mischung aus vielen Bereichen. Aber ich glaube, die Steiermark ist insgesamt Lebensgefühl – und da gehört die Volkskultur mit all ihren Facetten dazu.
Wenn Sie durch die Kulinarik-Stationen am Volkskulturfestival flanieren, an welchem steirischen Wein werden Sie sicher nicht vorbeikommen?
Das wird sicherlich beim Sauvignon sein. Entweder pur oder gespritzt, beides ist herrlich zu trinken!
Und bei welchen Standln und Programmpunkten ist für Sie ein Besuch Pflicht?
Selbstverständlich werde ich schon Samstagvormittag die „Krone“-Alm am Eisernen Tor besuchen – das ist Pflicht und ich freue mich schon darauf. Danach werde ich auf alle Fälle beim steirischen Volksliedwerk sein und auch bei der Jägerschaft vorbeischauen, das ist ebenfalls ganz wichtig. Natürlich steht noch ein Besuch bei den Oberlandlern im Landhaushof an. Und am Sonntag gibt’s natürlich das volle Programm!
Beim traditionellen Bieranstich ist schon mancher Politiker grandios gescheitert – haben Sie Respekt davor?
Ja, den hat man natürlich schon. Man hat ja schon einige Male erlebt, dass der Anstich durchaus schwierig sein kann. Aber ich bin ganz gut in der Übung und mit drei, vier Schlägen sollte das funktionieren.
Wie viel bringt das Hochfest des weiß-grünen Brauchtums der Steiermark an Wertschöpfung?
Für die Steiermark sind es rund 17 Millionen Euro. Und österreichweit sprechen wir von 21 Millionen Euro – das heißt, das Aufsteirern-Fest ist eine ganz wichtige Veranstaltung auch im Sinne der Wertschöpfung für unser Bundesland.
