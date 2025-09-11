Aufsteirern naht: „Steiermark ist Lebensgefühl“

Und bei welchen Standln und Programmpunkten ist für Sie ein Besuch Pflicht?

Selbstverständlich werde ich schon Samstagvormittag die „Krone“-Alm am Eisernen Tor besuchen – das ist Pflicht und ich freue mich schon darauf. Danach werde ich auf alle Fälle beim steirischen Volksliedwerk sein und auch bei der Jägerschaft vorbeischauen, das ist ebenfalls ganz wichtig. Natürlich steht noch ein Besuch bei den Oberlandlern im Landhaushof an. Und am Sonntag gibt’s natürlich das volle Programm!