Das Aufsteirern ist ein Fest für Feinschmecker

Die Steiermark ist nicht nur ein Land der großen kulinarischen Vielfalt, sondern auch ein Land der Feinschmecker. Egal ob Steirergröstl mit Krautsalat, Schwammerlsuppe mit Heidensterz oder steirischer Lebkuchen – die Schmankerl der heimischen Küche sind bei den Steirern selbst genauso beliebt wie bei den vielen Gästen. Und weil die Kulinarik quasi zur steirischen DNA gehört, darf sie auch beim Aufsteirern natürlich nicht zu kurz kommen!