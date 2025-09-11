Fachmann verspricht „reichen Herbst“ für Pilzjäger

Viele haben mit der Pilzsuche für heuer schon abgeschlossen. „Im August gab es so viele Steinpilze wie selten“, kennt Martin Kirchmair den Grund. Der Obmann des Vereins für Pilzkunde Tirol Jenbach rät jedoch, den Herbst nicht außer Acht zu lassen. „Da findet man besondere Köstlichkeiten“, nennt Kirchmair als Beispiel die Herbsttrompete, für die er selbst viele andere Sonntagsspeisen stehen lässt.