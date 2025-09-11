Fachmann verspricht „reichen Herbst“ für Pilzjäger

Mehr als 300 Pilzarten erwarten Besucher bei der Jubiläumsausstellung des Vereins für Pilzkunde Tirol am Wochenende in Jenbach. Die Mitglieder klären auf und geben Tipps. Vereinsobmann Martin Kirchmair: „Jetzt beginnt eine spannende Saison.“
Viele haben mit der Pilzsuche für heuer schon abgeschlossen. „Im August gab es so viele Steinpilze wie selten“, kennt Martin Kirchmair den Grund. Der Obmann des Vereins für Pilzkunde Tirol Jenbach rät jedoch, den Herbst nicht außer Acht zu lassen. „Da findet man besondere Köstlichkeiten“, nennt Kirchmair als Beispiel die Herbsttrompete, für die er selbst viele andere Sonntagsspeisen stehen lässt.
Weniger als zehn Prozent Speisepilze
Rund 3000 Pilzarten gedeihen in den heimischen Wäldern. Aber weniger als 300 sind Speisepilze. Der Verein für Pilzkunde mit seinen 250 Mitgliedern klärt seit 50 Jahren bei Veranstaltungen und wöchentlichen Pilzberatungen auf. Zum Jubiläum findet an diesem Wochenende (13./14.9.) im Veranstaltungszentrum Jenbach eine Ausstellung statt.
„Wir haben dafür mehr als 300 Pilzarten frisch gesammelt, an denen wir Interessierten die Merkmale und Eigenschaften erklären“, rührt Kirchmair die Werbetrommel. Auf die Besucher wartet auch „das vielleicht beste Pilzgulasch“ Tirols.
Alle Informationen und das Programm zur Jubiläumsausstellung im Internet unter: www.pilzverein-tirol.com
