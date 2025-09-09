Vorteilswelt
VSV-Spätstarter hatte Traumsaison mit 92 Punkten

Kärnten
09.09.2025 10:57
(Bild: Kuess Josef)

Willkommen in Kärnten! In unserer Reihe über die neuen Gesichter im Eishockeyland Nr. 1 geht es zum Abschluss um Neo-VSV-Stürmer Adam Helewka. Der 30-Jährige wurde dank einer Junioren-Prachtsaison für die NHL gedraftet, war einst bester Torjäger der ICE-Liga und surft privat gerne. 

Spätstarter! Adam Helewka war als Kind immer klein und zierlich. Und ist im Nachwuchs kaum aufgefallen. „Ich habe erst mit 18 Jahren einen richtigen Wachstumsschub bekommen.“ Damit war der talentierte Adam – der jetzt 1,88 m groß ist – auf einmal eine Waffe: „Der Wendepunkt in meiner Karriere. Von da an wusste ich, dass ich Profi werden will.“

