VSV-Spätstarter hatte Traumsaison mit 92 Punkten

Spätstarter! Adam Helewka war als Kind immer klein und zierlich. Und ist im Nachwuchs kaum aufgefallen. „Ich habe erst mit 18 Jahren einen richtigen Wachstumsschub bekommen.“ Damit war der talentierte Adam – der jetzt 1,88 m groß ist – auf einmal eine Waffe: „Der Wendepunkt in meiner Karriere. Von da an wusste ich, dass ich Profi werden will.“