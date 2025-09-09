Berger: „…, dann wäre ich im Gefängnis gewesen“

Glücklicherweise, so Berger, habe es damals noch kein Social Media gegeben. Ansonsten „wäre ich im Gefängnis gewesen“, scherzt die Formel-1-Ikone.

„Im Herzen Österreicher“

In diesem Punkt gab es große Unterschiede zu Niki Lauda, wie der 66-Jährige erklärt: „Niki hat ganz klar seinen Fokus gehabt. Er hat keinen Millimeter nach links und nach rechts geschaut, sondern hat seine Linie verfolgt. Ich habe immer versucht, alles mitzunehmen.“