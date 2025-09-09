Vorteilswelt
Formel-1-Ikone ehrlich

Berger: „…, dann wäre ich im Gefängnis gewesen“

Formel 1
09.09.2025 11:24
Gerhard Berger ist froh, dass es zu seiner Zeit als Formel-1-Pilot noch kein Social Media ...
Gerhard Berger ist froh, dass es zu seiner Zeit als Formel-1-Pilot noch kein Social Media gegeben hat.(Bild: GEPA)

Gerhard Berger hat verraten, dass er sich in seiner Zeit als aktiver Rennfahrer nicht nur auf den sportlichen Wettkampf, sondern auch auf die folgenden Partynächte gefreut hat. Der ehemalige Formel-1-Pilot ist deshalb auch froh, dass Social Media damals noch kein Thema war, wie er scherzhaft zugibt: „Wenn es das damals gegeben hätte, wäre ich im Gefängnis gewesen.“

0 Kommentare

Berger zeigt sich in der ServusTV-Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar 7“ generell redefreudig und plaudert aus seiner Zeit als Rennfahrer. „Ich bin super gerne Rennen gefahren, habe auch meine Erfolge gehabt, aber ich war auch froh, wenn am Abend die Party losgegangen ist“, gibt der Österreicher etwa zu.

Glücklicherweise, so Berger, habe es damals noch kein Social Media gegeben. Ansonsten „wäre ich im Gefängnis gewesen“, scherzt die Formel-1-Ikone. 

„Im Herzen Österreicher“
In diesem Punkt gab es große Unterschiede zu Niki Lauda, wie der 66-Jährige erklärt: „Niki hat ganz klar seinen Fokus gehabt. Er hat keinen Millimeter nach links und nach rechts geschaut, sondern hat seine Linie verfolgt. Ich habe immer versucht, alles mitzunehmen.“

Niki Lauda
Niki Lauda(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Ansonsten habe es aber eine besondere Beziehung zu den anderen Österreichern im Formel-1-Zirkus gegeben: „Wir hatten schon einen besonderen Draht zueinander, aber das war nicht immer rosig. Wir haben auch unter den Österreicher ziemliche Fights gehabt. Aber am Ende des Tages ist man im Herzen Österreicher und hält zusammen.“ 

