„Unreif und dumm“: Stürmer ledert gegen Tuchel

Dass Thomas Tuchel auf den Vorwurf, er habe kaum „echte Stürmer“ im Kader, mit den Namen Jarrod Bowen, Anthony Gordon, Morgan Rogers und Phil Foden konterte, stößt beim ehemaligen Premier-League-Profi Troy Deeney auf Unverständnis. Der 37-Jährige bezeichnete die Aussagen des England-Teamchefs als „unreif und dumm“.
Hintergrund: Mit Harry Kane und Ollie Watkins hatte Tuchel nur zwei richtige Stürmer für die WM-Qualifikationsspiele gegen Andorra (2:0) und Serbien (heute) nominiert, meinte jedoch, genug Alternativen zu haben. „Lasst uns abwarten, wer seine Form findet und wer in der Premier League heißläuft. Wir haben genug Feuerkraft“, so der Deutsche vor wenigen Tagen.
„Nicht ein echter Stürmer“
Deeney widerspricht, gegenüber „Talksports“ meinte der ehemalige Watford- und Birmingham-Stürmer: „Was er gesagt hat, ist unreif und dumm, meiner Meinung nach. Denn er hat da nicht einen echten Stürmer aufgezählt. Von Rashford bis Rogers, da ist kein waschechter Stürmer dabei.“
Tuchel signalisiere damit, mit nur zwei Stürmern bei der WM antreten zu wollen. „Wenn es irgendwelche Probleme gibt, lässt er einfach die Jungs vorne rotieren, und wenn wir dann verlieren, raten Sie mal, dann ist die Ausrede schon eingebaut: Wir hatten nicht genug Stürmer“, so Deeney, der seit Jänner 2024 ohne Verein ist, weiter.
