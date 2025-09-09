Italien und die „Schönheit des Unerklärlichen“

Weiter geht es für Italien im Oktober auswärts in Estland und daheim gegen Israel. Der Druck auf Norwegen soll aufrecht erhalten bleiben. Nur der Gruppensieger holt fix ein Ticket für die WM im kommenden Sommer. An das Play-off der Zweiten hat Italien schlechte Erinnerungen. Gegen Schweden (2018) und Nordmazedonien (2022) wurden die zwei letzten Endrunden jeweils verpasst. Gattuso – 2006 mit Italien selbst Weltmeister – soll diesen „Dämon“ nun vertreiben, wie Tuttosport schrieb. „Dank des Exorzismus des Mannes, der diesen Pokal in den Himmel gehoben hat, könnte er endlich verschwinden.“