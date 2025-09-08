Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Guten Morgen

Kickl verzeihen | Jemals Kanzler?

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Kickl verzeihen. Er kann einen Sommer lang schweigen – und sie werden ihn nicht weniger verehren. Er kann im Parlament oder im Festzelt sprichwörtlich gegen Gott und die Welt vom Leder ziehen wie kaum ein Zweiter – und sie werden ihm applaudieren. Herbert Kickl kann sich zum Volkskanzler ausrufen – und obwohl Erster bei der Nationalratswahl im vergangenen Jahr, trotzdem an der Schwelle zum Kanzleramt Reißaus nehmen. Das hat ihm unter seiner Anhängerschaft zunächst nicht rasend gut getan. Aber man verzeiht Herbert Kickl vieles, was man an anderen Politikern auszusetzen hat.

0 Kommentare

Jemals Kanzler? Man billigt Herbert Kickl auch Ferien zu, die man Lehrern nicht vergönnt. Heuer waren sie noch länger als bisher. Denn erstmals durfte der oberste Blaue als Erstplatzierter im Nationalrat als Letzter und somit erst im September zum ORF-Sommergespräch antreten. Bisher war er meist Mitte August dran. Einen heißen Herbst versprach er da gestern im ORF-Gärtchen der Dreier-Regierung unter Christian Stocker. Einmal mehr gab er da den ganz großen Angreifer. Ja, Opposition, das kann er, das wissen wir. Und wir glauben auch, dass er der Regierung maximal wird einheizen können – nicht zuletzt, wo sie doch ein leichtes Ziel abgibt. Und doch dachte man sich gestern wieder einmal, als er Kompromissbereitschaft mit Verrat gleichsetzte, als er immer wieder vom Umbau des Staates sprach – wie hätte sich Kickl als Bundeskanzler gegeben? Wie würde er sich als Regierungschef machen, der er ja beinahe geworden wäre. Und man fragte sich, ob er das jemals werden wird. Und ob er überhaupt wirklich Kanzler sein möchte.

Kommen Sie gut durch den Dienstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Neue Attacken auf ÖVP
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
In der Lugner City türmen sich noch bis kommenden Samstag die Überraschungspakete.
Ungewöhnlicher Verkauf
In Wien sind zehn Tonnen verlorene Pakete zu haben
Auf Instagram teilte Moritz öffentlich seine Erfahrung, zum letzten Mal postete er etwas am 31. ...
Krone Plus Logo
Abenteurer (24) starb
„So traurig, aber Moritz hat seinen Traum gelebt“
Trump hatte Mitte Juli angekündigt, die Veröffentlichung einiger ausgewählter Gerichtsunterlagen ...
Zum 50er von Epstein
Trumps anzüglichen Geburtstagsbrief gibt es doch
Immer wieder gerät die Region Rjasan ins Visier. Ex-Ministerin Karin Kneissl bleibt trotzdem.
Nach Drohnenattacke
Kneissl zur „Krone“: „Bin immer noch am Leben“
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.533 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
158.338 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.355 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1788 mal kommentiert
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1403 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1337 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Mehr Guten Morgen Newsletter
Zum 50er von Epstein
Trumps anzüglichen Geburtstagsbrief gibt es doch
Neue Attacken auf ÖVP
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
Andreas Mölzer:
„Das ist Freunderlwirtschaft im ganz alten Stil“
Nach Drohnenattacke
Kneissl zur „Krone“: „Bin immer noch am Leben“
Schlappe für Macron
Frankreichs Regierung stürzt bei Vertrauensfrage
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf