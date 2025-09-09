Taiwan will Chip-Lieferketten sicherer machen
Die Polizei hat am Dienstag in Wien eine Hausdurchsuchung bei Neonazi Gottfried Küssel durchgeführt. Das hat Küssels Anwalt bestätigt, ohne Details zu nennen.
Laut der Aktivistengruppe „Stoppt die Rechten“ soll es ein größeres Polizeiaufgebot vor Küssels Haus gegeben haben. Die Hausdurchsuchung dürfte unbestätigten Meldungen zufolge Teil einer größeren Aktion der Ermittlungsbehörden gegen die Neonazi-Szene gewesen sein.
Anwalt: Weder Festnahmen noch Befragungen
Küssel und weitere Mitglieder der Szene haben sich schon seit vielen Jahren in einem Haus in Wien-Leopoldstadt einquartiert, wo die Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Es sei weder zu Festnahmen noch zu Befragungen durch die Beamten gekommen, teilte Küssels Anwalt mit.
