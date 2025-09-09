Hausdurchsuchung bei Neonazi Gottfried Küssel

Anwalt: Weder Festnahmen noch Befragungen

Küssel und weitere Mitglieder der Szene haben sich schon seit vielen Jahren in einem Haus in Wien-Leopoldstadt einquartiert, wo die Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Es sei weder zu Festnahmen noch zu Befragungen durch die Beamten gekommen, teilte Küssels Anwalt mit.