Gleichgewicht verloren: Wanderin (71) abgestürzt

Schock für ein Ehepaar beim Sonntagsausflug im Tiroler Zillertal: Die 71-jährige Frau verlor beim Wandern auf einem Steig das Gleichgewicht und stürzte vor den Augen ihres Mannes ab. Die Seniorin erlitt dabei schwere Verletzungen – sie musste ins Krankenhaus geflogen werden.
Ereignet hat sich der folgenschwere Freizeitunfall in Ginzling: Die 71-jährige Einheimische war zusammen mit ihrem Ehemann und einem befreundeten Paar vom Schlegeis-Stausee in Richtung Olpererhütte aufgebrochen.
Über steiles Gelände abgestürzt
Nach etwa 120 Höhenmetern Aufstieg habe die Frau dann auf dem Steig plötzlich das Gleichgewicht verloren. „Sie stürzte sich mehrmals überschlagend über zwei Wegkehren circa 20 Meter den Steilhang hinab“, heißt es vonseiten der Polizei.
Mit Hubschrauber ins Krankenhaus
Die 71-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde von der Crew des alarmierten Notarzthubschraubers mittels Tau geborgen und ins Krankenhaus Schwaz geflogen, wo sie stationär aufgenommen wurde.
