Jäger tot gefunden: Obduktion soll Ursache klären

Jede Hilfe zu spät kam für einen 74-jährigen Jäger, der in der Nacht auf Samstag nur mehr tot im Waldviertel aufgefunden werden konnte. Rettungshund „Suri“ hatte ihn nach einer großen Suchaktion gefunden. Nun soll eine Obduktion Licht ins Dunkel bringen.
Fremdverschulden wird laut aktuellen Erkenntnissen der Polizei vorerst jedoch ausgeschlossen. Der Waidmann war Freitagabend nicht von seinem Ansitz in Moorbad Harbach im Bezirk Gmünd zurückgekehrt, woraufhin eine große Suchaktion eingeleitet wurde, bei der auch Drohnen eingesetzt wurden.
Sehr schwierige Suche
Auch die Rettungshunde Niederösterreich sind angefordert worden. „Das Gelände war sehr rutschig und in der Nacht teilweise schwer begehbar“, berichten die Helfer. Daher sei die Nachalarmierung weiterer Rettungshundeteams auf Samstagfrüh verschoben worden.
Doch dazu kam es nicht mehr. Hündin „Suri“ fand den Vermissten, für den jedoch jede Hilfe zu spät kam. Eine Obduktion soll nun Klarheit bringen.
