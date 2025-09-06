„Wenn AfD nicht gewinnt, ist Deutschland kaputt“

In einer aktuellen Umfrage des Instituts Infratest dimap erreicht die AfD in Sachsen-Anhalt bereits 39 Prozent – das ist beinahe eine Verdoppelung ihres Wahlergebnisses aus dem Jahr 2021! Und wo ist die Kanzlerpartei CDU? Für sie sprechen sich derzeit lediglich 27 Prozent der Wahlberechtigten in dem ostdeutschen Bundesland aus. Die drittstärkste Kraft ist die Linke mit 13 Prozent Zustimmung.