„Für uns als Klub war das inakzeptabel“

Der Zuschauerschnitt ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Was waren die wesentlichen Schritte dafür?

Dass wir unser Leitbild und die Vision, wie wir den Klub führen wollen, allen erklärt und aufgrund unserer Erfolge greifbar gemacht haben. Dazu spielt auch unser Motto “Treue lohnt sich„ (Dauerkartenbesitzer haben ein Vorkaufsrecht für Tickets bei internationalen Spielen, Anm.) eine Rolle. Es gab Diskussionen, aber auch das Sperren des Oberrangs in der Liga gibt uns ein Stück weit recht. Wir haben rund 10.000 Dauerkarten, viel mehr sollten es auch nicht sein. International sind wir fast immer ausverkauft, gegen Inter kamen knapp 23.000 Zuschauer. Insgesamt geht da viel in die richtige Richtung, daher werden wir unseren Kurs beibehalten. Generell bewegt sich was in der Liga, der LASK hat ein neues Stadion, bei Sturm steigen die Zahlen. Das ist für alle gut.