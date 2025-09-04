Ladies Open Vienna: Heimshow um das Viertelfinale!

Juwel Lilli Tagger zog ebenfalls in das Achtelfinale ein – 7:6, 6:0 gegen Ex-WTA-69. Dalila Jakupovic (Slo). „Nach der Gegenwehr zu Beginn bin ich mit meiner Leistung extrem zufrieden“, so die 17-jährige Junioren-Paris-Siegerin, die für Begeisterung sorgt: „Schlecht ist das nicht. Es macht mir schon Spaß.“ Vor dem „Jung-Achtelfinale“ gegen Barbora Palicova (21/Tch) ist auch Veranstalter Raimund Stefanits angetan: „Lilli hat sich toll entwickelt.“