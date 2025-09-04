Vorteilswelt
Kraus, Tagger und Co.

Ladies Open Vienna: Heimshow um das Viertelfinale!

Sport
04.09.2025 10:20
Lokalmatadorin Sinja Kraus.
Lokalmatadorin Sinja Kraus.(Bild: UTC La Ville/Hilde Kutschera)

Bühne frei für die nächste rot-weiß-rote Show! Am Donnerstag geht‘s bei den Alpstar Ladies Open Vienna im UTC La Ville um das Viertelfinale. Und da wollen gleich drei ÖTV-Asse angreifen: Lokalmatadorin Sinja Kraus, die 17-jährige Lilli Tagger und die erst 15-jährige Anna Pircher.

Guter Start von Österreichs Tennis-Assen bei den Alpstar Ladies Open Vienna im UTC La Ville! Lokalmatadorin Sinja Kraus bog Anja Stankovic (Ser) mit 7:6, 6:4. Und schwärmte von der Aufmachung des ITF-W75-Turniers: „Wunderschön. Man hat sich was überlegt – das sieht man, das spürt man. Es ist sehr sehr schön, daheim zu spielen.“

Jungstar Lilli Tagger.
Jungstar Lilli Tagger.(Bild: UTC La Ville/Hilde Kutschera)

Juwel Lilli Tagger zog ebenfalls in das Achtelfinale ein – 7:6, 6:0 gegen Ex-WTA-69. Dalila Jakupovic (Slo). „Nach der Gegenwehr zu Beginn bin ich mit meiner Leistung extrem zufrieden“, so die 17-jährige Junioren-Paris-Siegerin, die für Begeisterung sorgt: „Schlecht ist das nicht. Es macht mir schon Spaß.“ Vor dem „Jung-Achtelfinale“ gegen Barbora Palicova (21/Tch) ist auch Veranstalter Raimund Stefanits angetan: „Lilli hat sich toll entwickelt.“

Veranstalter Raimund Stefanits, Marion Maruska und Co.
Veranstalter Raimund Stefanits, Marion Maruska und Co.(Bild: UTC La Ville/Hilde Kutschera)

Ebenso weiter ist die 15-jährige Anna Pircher, die gegen Angela Fita Boluda Satz eins mit 6:4 gewann, ehe die Spanierin bei 4:2-Führung wegen Nackenproblemen aufgab. Trotzdem strahlte das Toptalent: „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung.“

ALPSTAR LADIES OPEN VIENNA, Achtelfinale, Mittwoch, 10 Uhr: Pircher – Schoppe (US). Nicht vor 14: Kraus – Kung (Sz). Nicht vor 16: Tagger – Palicova (Tch). – 1. Runde, weiters: Perelygina – Toth (Ung) 2:6, 3:6. Gasparovic – Rame (Fra) 1:6, 6:2, 2:6.

Porträt von Christian Mayerhofer
Christian Mayerhofer
Kraus, Tagger und Co.
