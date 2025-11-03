Vorteilswelt
Einsatzwagen gerammt

Bis zu 200 km/h: Alkolenker flüchtete vor Polizei

Kärnten
03.11.2025 16:25
Die Polizei versuchte, den Autolenker anzuhalten.
Die Polizei versuchte, den Autolenker anzuhalten.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Bei der Kärntner Landespolizeidirektion ging Sonntag gegen 20.45 Uhr der erste Notruf ein: „offensichtlich alkoholisierter Autolenker in St. Veit“. Während die Streifen versuchten, den Fahrer aufzuhalten, folgten weitere Notrufe. Der Alkolenker aber gab weiter Gas: bis zu 120 km/h im Ortsgebiet und bis zu 200 km/h in der 100er-Zone!

0 Kommentare

Zwei Polizeistreifen rückten zunächst aus, um den auffälligen Lenker zu stoppen. Doch der ignorierte die Anhalteversuche.  Eine weitere Streife blockierte die Fahrbahn, ein Beamter stieg aus und gab auf der Straße stehend Anhaltesignale, woraufhin der damit gemeinte Fahrer Vollgas gab und über eine Tankstelle Richtung Innenstadt raste. Über das Industriegebiet, durch ein Siedlungsgebiet bis zur Klagenfurter Straße und Richtung Glandorf verfolgten die Beamten den flüchtigen Fahrer, der mit bis zu 120 km/h unterwegs war – im Ortsgebiet!

In Glandorf fuhr der Lenker auf die Schnellstraße Richtung Klagenfurt auf und beschleunigte in der dort geltenden 100er-Zone auf bis zu 200 km/h – auf regennasser Straße! 

Dienstwagen gerammt – Polizist verletzt
Bei Klagenfurt-Ost fuhr der Lenker auf die St. Veiter Straße ab und verlangsamte seinen Wagen. Zu diesem Zeitpunkt konnte ein Polizeibeamter das Dienstkraftfahrzeug vor den Flüchtenden setzen, um ihn zum Anhalten zu bewegen. Als der Beamte sich dem Geflüchteten nähern wollte, gab dieser wieder Gas, scherte aus und versuchte wieder zu flüchten, weshalb sich der Beamten sofort wieder in das Dienstkraftfahrzeug begab.

In diesem Moment lenkte der Flüchtende sein Auto gegen den Streifenwagen und rammte diesen im vorderen Bereich der Fahrerseite, wodurch der am Fahrersitz befindliche Beamte unbestimmten Grades verletzt wurde und das Dienstkraftfahrzeug nicht mehr fahrbereit war.

Auto fuhr nur noch auf der Felge und blieb auf Gleisen stecken
Die dahinter befindliche Streife nahm sofort wieder die Verfolgung auf, wobei der Lenker auf der Felge in Richtung St. Veit davonfuhr. Kurz später lenkte der Flüchtende seinen Pkw auf die Gleisanlage der Laudon-Kaserne und wollte dort in Richtung Kaserne weiterfahren. Er blieb aber nach einigen Metern am Gleiskörper hängen, sprang aus dem Fahrzeug heraus und lief in Richtung Kaserne davon.

Der Flüchtende konnte jedoch nach kurzer Zeit von einem nacheilenden Polizeibeamten eingeholt und gestellt werden. Er wurde festgenommen.

Ein Alkotest verlief positiv; der Führerschein wurde dem Lenker vorläufig abgenommen. Das Fahrzeug musste von einer Firma von den Gleiskörpern entfernt werden. Im Einsatz standen, neben den Beamten der Polizei St. Veit, auch Beamte des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt, der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) und der Autobahnpolizeiinspektion Klagenfurt.

Gut 40 Übertretungen!
Der 41-Jährige aus dem Bezirk St. Veit wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und der Bezirkshauptmannschaft St. Veit an der Glan wegen etwa 40 Verwaltungsübertretungen angezeigt.  

Loading
Kärnten

Folgen Sie uns auf