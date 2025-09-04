Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Mei liabste Tour“

Mit dem Elektro-Bike ganz hoch hinaus im Moostal

Tirol
04.09.2025 17:00
Der Kartell-Stausee auf 2000 Meter mit türkisblauem Wasser.
Der Kartell-Stausee auf 2000 Meter mit türkisblauem Wasser.(Bild: Silberberger Toni)

Von St. Anton am Arlberg geht es hinauf, bis man sich wie im Hochgebirge fühlt. Eine Tour, die einiges fahrerisches Können und Konzentration erfordert. Die Belohnungen folgen.

0 Kommentare

Die Tour startet in St. Anton am Arlberg, wo der Julius-Lott-Weg den Auftakt gibt. Unter der Arlbergstraße hindurch und über die Rosanna-Brücke beginnt der Anstieg auf der Forststraße Nummer 771. Zunächst geht es über blühende Wiesen und durch den kühlen Bifangwald, ehe der Weg entlang der Skipiste ins Moostal führt.

Franz Posch hat das Ziel, die Darmstädter Hütte, vor Augen.
Franz Posch hat das Ziel, die Darmstädter Hütte, vor Augen.(Bild: Silberberger Toni)

Eindrucksvolles Panorama
Zwischen 1600 und 1700 Metern dominieren sanfte Almwiesen, doch bald wartet die steile Passage hinauf zur Rossfallalpe. Am Kartellspeicher auf 2000 Metern eröffnet sich ein eindrucksvolles Panorama, das türkisfarbene Wasser spiegelt die mächtigen 3000er der Verwall-Gruppe.

Der letzte Abschnitt des imposanten Moostals zur auf 2400 Metern gelegenen Darmstädter Hütte ist fordernd: Teilweise lockeres Geröll prägen die Zufahrt, für den guten E-Biker ist das aber kein Problem.

Andreas und Irene Weiskopf heißen die beiden Biker willkommen.
Andreas und Irene Weiskopf heißen die beiden Biker willkommen.(Bild: Silberberger Toni)

Tiroler Gastfreundschaft
Belohnt wird man auf der Darmstädter Hütte von der Familie Andreas und Irene Weiskopf mit echter Tiroler Gastfreundschaft, regionalen Schmankerln – und auf Wunsch mit einer Shiatsu-Massage von Elke Palm, die müde Biker wieder in Schwung bringt.

Daten und Fakten

  • Talort: St. Anton 
  • Parken: Parkplatz bei der Rendlbahn
  • Distanz: 25 Kilometer (hin und retour)
  • Höhenmeter: rund 1020 Meter
  • Voraussetzungen: Absolut gute Kondition, Helm, Handschuhe, Knieschutz, Verbandszeug, Trinkflasche
  • Einkehrmöglichkeiten: Alpe Rossfall (1860 Meter), Darmstädter Hütte (2384 Meter, DAV Sektion Darmstadt-Starkenburg), diverse Möglichkeiten in St. Anton
  • Orientierung: Einfach den QR-Code im Bild oben mit der Handykamera scannen. Dann öffnet sich die Karte zur Tour automatisch.

Die Abfahrt auf derselben Route verlangt im oberen Teil Aufmerksamkeit, lose Steine und steile Abschnitte fordern präzises Fahren. Doch spätestens beim Blick auf Steinböcke, die hoch über dem Wegesrand herabschauen, spürt man: Diese Tour ist mehr als Sport – sie ist ein hochalpines Erlebnis voller Natur, Herausforderung und tollen Eindrücken.

Porträt von Franz Posch
Franz Posch
Porträt von Toni Silberberger
Toni Silberberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
172.199 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
158.067 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
152.625 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1760 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1307 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1171 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf