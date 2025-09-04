Mit dem Elektro-Bike ganz hoch hinaus im Moostal

Die Tour startet in St. Anton am Arlberg, wo der Julius-Lott-Weg den Auftakt gibt. Unter der Arlbergstraße hindurch und über die Rosanna-Brücke beginnt der Anstieg auf der Forststraße Nummer 771. Zunächst geht es über blühende Wiesen und durch den kühlen Bifangwald, ehe der Weg entlang der Skipiste ins Moostal führt.