Mit dem Elektro-Bike ganz hoch hinaus im Moostal

Von St. Anton am Arlberg geht es hinauf, bis man sich wie im Hochgebirge fühlt. Eine Tour, die einiges fahrerisches Können und Konzentration erfordert. Die Belohnungen folgen.
Die Tour startet in St. Anton am Arlberg, wo der Julius-Lott-Weg den Auftakt gibt. Unter der Arlbergstraße hindurch und über die Rosanna-Brücke beginnt der Anstieg auf der Forststraße Nummer 771. Zunächst geht es über blühende Wiesen und durch den kühlen Bifangwald, ehe der Weg entlang der Skipiste ins Moostal führt.
Eindrucksvolles Panorama
Zwischen 1600 und 1700 Metern dominieren sanfte Almwiesen, doch bald wartet die steile Passage hinauf zur Rossfallalpe. Am Kartellspeicher auf 2000 Metern eröffnet sich ein eindrucksvolles Panorama, das türkisfarbene Wasser spiegelt die mächtigen 3000er der Verwall-Gruppe.
Der letzte Abschnitt des imposanten Moostals zur auf 2400 Metern gelegenen Darmstädter Hütte ist fordernd: Teilweise lockeres Geröll prägen die Zufahrt, für den guten E-Biker ist das aber kein Problem.
Tiroler Gastfreundschaft
Belohnt wird man auf der Darmstädter Hütte von der Familie Andreas und Irene Weiskopf mit echter Tiroler Gastfreundschaft, regionalen Schmankerln – und auf Wunsch mit einer Shiatsu-Massage von Elke Palm, die müde Biker wieder in Schwung bringt.
Die Abfahrt auf derselben Route verlangt im oberen Teil Aufmerksamkeit, lose Steine und steile Abschnitte fordern präzises Fahren. Doch spätestens beim Blick auf Steinböcke, die hoch über dem Wegesrand herabschauen, spürt man: Diese Tour ist mehr als Sport – sie ist ein hochalpines Erlebnis voller Natur, Herausforderung und tollen Eindrücken.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.