Silberberger: „Das macht uns unberechenbar!“

Admira-Coach Thomas Silberberger ließ den Zweitliga-Start in der Länderspiel-Pause Revue passieren. Seine Angreifer zeigten sich zuletzt in Torlaune – der Tiroler hat im Angriff die Qual der Wahl. Kapitän Malicsek kehrt indes nach Verletzung zurück.
„Wir sind noch immer ungeschlagen, zudem im Cup vertreten. Die Punkteausbeute ist schwer in Ordnung, die Leistung hat aber Luft nach oben, das wissen wir alle“ Thomas Silberberger zog nach fünf Zweitliga-Runden in der Länderspielpause ein erstes bzw. reflektiertes Zwischenfazit. „Viele vergessen halt, dass fast in jedem Spiel sieben Neue in der Startelf waren, im Sommer ohnehin viel passiert ist.“
Stichwort Umbruch. Wobei man sagen muss, dass der Liga-Zweite vor allem in der Offensive aktuell die Qual der Wahl hat. Forst, Ristanic und Schwarz kommen jeweils auf vier Pflichtspieltreffer, Alar und Schmidt auf je zwei Tore. „Diese Optionen sind wichtig.“ Womöglich gar der Schlüssel im Titelrennen. „Die Gegner können sich nicht auf einen bestimmten Spieler einstellen, das macht uns unberechenbar.“
Besonders Forst geigte zuletzt auf, netzte drei Partien in Folge. „Ich kannte Justin ja noch aus meiner Zeit in Wattens, wusste, dass er ein enormes Potenzial hat“, so der Coach. „Dort gab’s halt zwei gesetzte Topstürmer. In Voitsberg war er dann viel verletzt“, zündete der Motor des 22-Jährigen erst in der Südstadt. „Viele haben uns für solche Transfers kritisiert. Ohne Vorgeschichte bekommst du diese Kicker aber nicht.“ Reinhard Young wollte ja eigentlich „den nächsten Schritt machen“, wechselte dann aber nach St. Pölten. „Vielleicht hat ihm der Berater Flausen in den Kopf gesetzt. Für mich ist dieses Thema aber nun abgehakt.“
Apropos St. Pölten. Wie sieht Silberberger den Top-Start des Spitzenreiters?Malicsek kommt retour“Sie haben eine sehr starke erste Elf. In der Breite fehlt’s ein wenig. Ich habe es von Anfang an so gesehen, dass wir mit ihnen und der Vienna um den Aufstieg rittern werden.“ Wenngleich die Döblinger zuletzt Federn ließen. „Die vielen Remis bringen dich in Summe nicht weiter. Wir schauen aber nur auf uns. Nach der Länderspielpause gibt’s fünf Partien bis zur nächsten. Die wollen wir ebenso ungeschlagen bestreiten“, so Silberberger. „Bis dahin wird sich das Spitzenfeld komprimieren.“
PS: Kapitän Lukas Malicsek steigt nach Knieverletzung diese Woche ins Training ein. „Beim Test am Freitag gegen BW Linz wird er wohl wieder im Kader sein.“
