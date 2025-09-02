Silberberger: „Das macht uns unberechenbar!“

Apropos St. Pölten. Wie sieht Silberberger den Top-Start des Spitzenreiters?Malicsek kommt retour“Sie haben eine sehr starke erste Elf. In der Breite fehlt’s ein wenig. Ich habe es von Anfang an so gesehen, dass wir mit ihnen und der Vienna um den Aufstieg rittern werden.“ Wenngleich die Döblinger zuletzt Federn ließen. „Die vielen Remis bringen dich in Summe nicht weiter. Wir schauen aber nur auf uns. Nach der Länderspielpause gibt’s fünf Partien bis zur nächsten. Die wollen wir ebenso ungeschlagen bestreiten“, so Silberberger. „Bis dahin wird sich das Spitzenfeld komprimieren.“