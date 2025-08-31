Landesvize: „Jetzt müssen die ÖBB liefern!“

„Mit Einschränkungen muss Schluss sein“

„Mit den Einschränkungen muss jetzt Schluss sein. Die ÖBB hat eine Bringschuld gegenüber der Bevölkerung“, gibt Verkehrs-Landesrat Udo Landbauer den Takt vor. Besonders auf der Franz-Josefs-Bahn kam es laut dem FPÖ-Politiker beinahe täglich zu Problemen. Auf der Südbahn hätten zuletzt im Knoten Wiener Neustadt verspätete Züge ihre Anschlüsse nicht abgewartet.