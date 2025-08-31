Landesvize: „Jetzt müssen die ÖBB liefern!“

Die Zeit der Sommer-Baustellen ist vorüber. Nun fordert FPÖ-Landesvize und Verkehrslandesrat Udo Landbauer: „Keine Ausreden mehr. Das Land Niederösterreich NÖ fordert Qualität, Pünktlichkeit und verlässliche Anschlüsse!“
Wochenlang mussten Fahrgäste massive Verspätungen hinnehmen – zusätzliches Umsteigen oder längere Wartezeiten inklusive – die „Krone“ berichtete. Der Schulstart am 1. September bringt mit sich, dass die Sommer-Baustellen der Bahn beendet sind – und der Öffi-Verkehr wieder frei fließen sollte.
„Mit Einschränkungen muss Schluss sein“
„Mit den Einschränkungen muss jetzt Schluss sein. Die ÖBB hat eine Bringschuld gegenüber der Bevölkerung“, gibt Verkehrs-Landesrat Udo Landbauer den Takt vor. Besonders auf der Franz-Josefs-Bahn kam es laut dem FPÖ-Politiker beinahe täglich zu Problemen. Auf der Südbahn hätten zuletzt im Knoten Wiener Neustadt verspätete Züge ihre Anschlüsse nicht abgewartet.
Hunderttausende Schüler und Pendler
Nachdem die Baustellen auf der Südbahn, der Laaer Ostbahn, der Franz-Josefs-Bahn und der Kremserbahn nun beendet sind, sollten die Signale jetzt wieder auf Grün stehen. „Gerade jetzt, wo Hunderttausende Schüler und Pendler auf verlässliche Öffi-Verbindungen angewiesen sind, muss die ÖBB beweisen, dass sie die Menschen ernst nimmt“, meint Landbauer.
Umsteigen soll kein Hürdenlauf sein
In Niederösterreich wurden die Fahrpläne von Bahn und Bus abgestimmt. Auf knapp 1600 Kilometern Bahnnetz wünschen sich die Fahrgäste pünktliche Züge und gesicherte Anschlüsse in allen Umsteigeknoten. „Die Voraussetzungen sind da. Moderne Infrastruktur und abgestimmte Fahrpläne“, betont Landbauer abschließend.
