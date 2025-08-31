Nächtlicher Feueralarm in der Innsbrucker Klinik

Am Areal der Innsbrucker Klinik kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Feuerwehreinsatz: Im zwölften Stock eines Gebäudes war ein Gerät in Brand geraten. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die Situation rasch unter Kontrolle bringen und Schlimmeres verhindern. Verletzt wurde niemand.
Gegen 1.30 Uhr gab es am Areal der Innsbrucker Klinik Feueralarm. Ein Lüftungsgerät war im zwölften Stock eines Gebäudes in Brand geraten. „Seitens des technischen Journaldiensts wurde mitgeteilt, dass sich dieses Lüftungsgerät aus bislang unbekannter Ursache erhitzt und selbst entzündet habe“, berichtete die Polizei Sonntagfrüh.
Berufsfeuerwehr rasch vor Ort
Die alarmierte Berufsfeuerwehr Innsbruck war rasch zur Stelle. Der Brand konnte schnell gelöscht und somit wohl Schlimmeres verhindert werden. „Im Anschluss wurde der gesamte Bereich noch belüftet“, so die Ermittler.
Die Polizei
Mitarbeiter und Patienten nicht gefährdet
Im betroffenen Bereich hätten sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen aufgehalten – verletzt wurde also niemand. Mitarbeiter und Patienten waren nicht gefährdet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.
