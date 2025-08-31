Wie ein Steirer zum echten Schürzenjäger wurde

Es gibt kaum jemanden, der den volkstümlichen Superhit „Sierra Madre“ nicht kennt und lauthals mitgesungen hat. Manchen ist auch der Tanzbodentumult beim „Zillertaler Hochzeitsmarsch“ in bester Erinnerung. Die Liste der Schürzenjäger Hits ist lang, die vom „steirischen Schürzenjäger“ Dominik Ofner gesungen werden – zuletzt etwa beim legendären Finkenberg-Open-Air an der Seite der Ur-Schürzenjäger Freddy Pfister und Alfred Eberharter. „Es ist nicht einfach, nach so einer intensiven Open-Air-Woche, in der dich die Fans wie einen Star behandeln, wieder im Alltag zu landen“, strahlt der 36-jährige Familienvater.