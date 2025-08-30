Vorteilswelt
Fertigstellung 2026

Rieder Zillertal baut Produktionswerk in Osttirol

Tirol
30.08.2025 17:00
Mit dem neuen Standort in Ainet will man maßgeschneiderte Sonderanfertigungen in Serie ...
Mit dem neuen Standort in Ainet will man maßgeschneiderte Sonderanfertigungen in Serie produzieren lassen.(Bild: Rieder/Felix Feuersinger)

Den Standort in Ainet lässt sich das Unternehmen 14,5 Millionen Euro kosten. Neue Arbeitsplätze sollen in einem Jahr entstehen. Die Hintergründe haben auch einen geografischen Aspekt.

0 Kommentare

Innerhalb eines Jahres soll die knapp 4300 Quadratmeter große Produktionsfläche auf einem Areal von knapp 8000 Quadratmetern gebaut werden. Auch zweigeschossige Büro- und Sozialräume sind vorgesehen. Kostenpunkt: rund 14,5 Millionen Euro.

Bei der ersten Niederlassung des Zillertaler Unternehmens in der Osttiroler Gemeinde Ainet wird nichts dem Zufall überlassen. Aufgrund der guten Infrastruktur baut man das moderne und innovative Produktionswerk für Hebeschiebetüren und Sonderelemente direkt neben der Bundesstraße.

(Bild: Rieder Zillertal/Phillip Geisler Photoart)
(Bild: Rieder Zillertal/Phillip Geisler Photoart)

„Mit dem zusätzlichen Produktionsstandort in Osttirol schaffen wir ausreichende Kapazitäten, um die hohe Nachfrage nach Hebeschiebetüren made by Rieder Zillertal bedienen zu können“, sagt Geschäftsleiter Konrad Sporer. Maßgeschneiderte Sonderanfertigungen in Serie sollen dort produziert werden.

Zitat Icon

Zur Inbetriebnahme im Sommer 2026 werden 15 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Philipp Küng, Projekt- und Standortleiter in Ainet

Auch für die Region bedeutet dies einen neuen Impuls, wie Philipp Küng, Projekt- und Standortleiter in Ainet begründet: „Zur Inbetriebnahme im Sommer 2026 werden 15 neue Arbeitsplätze geschaffen.“

Fünfter Standort in Tirol
Mit dem Standort in Osttirol soll ein Kreis geschlossen werden. Das 1945 gegründete Unternehmen betreibt seit 2017 einen Schauraum in Lienz. Der Fenster-Türen-Möbelspezialist ist an fünf Standorten (Ried im Zillertal, Kaltenbach, Kramsach, Lienz und ab 2026 in Ainet) vertreten.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Tirol

