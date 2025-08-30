Rieder Zillertal baut Produktionswerk in Osttirol

Den Standort in Ainet lässt sich das Unternehmen 14,5 Millionen Euro kosten. Neue Arbeitsplätze sollen in einem Jahr entstehen. Die Hintergründe haben auch einen geografischen Aspekt.
Innerhalb eines Jahres soll die knapp 4300 Quadratmeter große Produktionsfläche auf einem Areal von knapp 8000 Quadratmetern gebaut werden. Auch zweigeschossige Büro- und Sozialräume sind vorgesehen. Kostenpunkt: rund 14,5 Millionen Euro.
Bei der ersten Niederlassung des Zillertaler Unternehmens in der Osttiroler Gemeinde Ainet wird nichts dem Zufall überlassen. Aufgrund der guten Infrastruktur baut man das moderne und innovative Produktionswerk für Hebeschiebetüren und Sonderelemente direkt neben der Bundesstraße.
„Mit dem zusätzlichen Produktionsstandort in Osttirol schaffen wir ausreichende Kapazitäten, um die hohe Nachfrage nach Hebeschiebetüren made by Rieder Zillertal bedienen zu können“, sagt Geschäftsleiter Konrad Sporer. Maßgeschneiderte Sonderanfertigungen in Serie sollen dort produziert werden.
Zur Inbetriebnahme im Sommer 2026 werden 15 neue Arbeitsplätze geschaffen.
Philipp Küng, Projekt- und Standortleiter in Ainet
Auch für die Region bedeutet dies einen neuen Impuls, wie Philipp Küng, Projekt- und Standortleiter in Ainet begründet: „Zur Inbetriebnahme im Sommer 2026 werden 15 neue Arbeitsplätze geschaffen.“
Fünfter Standort in Tirol
Mit dem Standort in Osttirol soll ein Kreis geschlossen werden. Das 1945 gegründete Unternehmen betreibt seit 2017 einen Schauraum in Lienz. Der Fenster-Türen-Möbelspezialist ist an fünf Standorten (Ried im Zillertal, Kaltenbach, Kramsach, Lienz und ab 2026 in Ainet) vertreten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.