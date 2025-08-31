Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufsteirern Festival

Eine Ode an die steirische Volkskultur

Steiermark
31.08.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: ViktoriaHofmarcher.)

Am 13. und 14. September 2025 verwandelt sich die Grazer Altstadt erneut in den größten Dorfplatz Österreichs: Zum 24. Mal lädt das Aufsteirern Festival ein, die Vielfalt der steirischen Volkskultur in all ihren Facetten zu erleben – authentisch, lebendig und zeitgemäß interpretiert.

Rund 200 Aussteller, 18 Bühnen und Tanzböden, mehr als 900 Musiker:innen und 350 Tänzer:innen sorgen für ein Programm, das mit über 250 Stunden Musik und Darbietungen die ganze Innenstadt erfüllt. Von der Herrengasse bis zum Mariahilferplatz, vom Freiheitsplatz bis zur Murinsel – 18 Plätze, Straßen und Höfe werden zur Bühne für die kulturelle Vielfalt der Steiermark.

(Bild: UlrikeRauch)
(Bild: UlrikeRauch)

Tradition trifft auf Genuss und Musik

Besondere Schwerpunkte setzen traditionsreiche Themenwelten: Die Trachtenmeile in der Schmiedgasse präsentiert Handwerk, Schmuck und Mode; in der Landhausgasse dreht sich alles um kulinarische Köstlichkeiten; im Hof der Wiener Werkstätten lädt die Volksliedwerkbühne zum Musikantenstammtisch. Rustikales Flair bietet die „Krone“-Alm am Eisernen Tor, während im Lesliehof Chormusik erklingt und am Freiheitsplatz die Tanzbodenmusik zum Mittanzen animiert. Ergänzt wird das Programm durch regionale Präsentationen – vom Mariazeller Land bis zur Region Schladming-Dachstein.

(Bild: ViktoriaHofmarcher.)
(Bild: UlrikeRauch)

Wenn Volksmusik auf Klassik trifft

Bereits am 12. September eröffnet ein besonderes Konzertereignis das Festival: Das Herbert Pixner Projekt trifft in der Grazer Oper auf die Grazer Philharmoniker – ein außergewöhnliches Crossover von alpiner Volksmusik und klassischer Symphonik. Das Konzert ist zwar bereits ausverkauft, doch am 12. Oktober 2025 um 20.15 Uhr wird es auf ORF III übertragen. Damit können auch all jene, die keine Karten bekommen haben, dieses musikalische Highlight miterleben.

Aufsteirern Show bringt Stars nach Graz

Ein weiterer Höhepunkt ist die Aufsteirern Show der Volkskultur, die in den Kasematten aufgezeichnet und am 4. Oktober in ORF 2 ausgestrahlt wird. Dabei entstehen einzigartige Begegnungen zwischen Tradition und Moderne, u. a. mit Fäaschtbänkler & Sašo Avsenik, Oimara mit Julian Grabmayer und Brodjaga Musi, den Flying Pickets feat. CantAnima, Edmund & Spafudler sowie Marianne Mendt & Die Rougler. Die musikalische Begleitung übernimmt die Kellerstöcklmusi, moderiert von Norbert Oberhauser.

Sicherheit mit der SafeNow App

Präsentiert von der Grawe wird das Aufsteirern Festival 2025 zur SafeNow-Zone. Besucher:innen haben damit die Möglichkeit, im gesamten Festivalgelände schnell und unauffällig das Sicherheitspersonal zu alarmieren – und das mit nur einem Klick über die kostenlose App „SafeNow“. Egal, ob man sich selbst unwohl fühlt oder eine Situation beobachtet, in der Hilfe benötigt wird: Mit einem Druck auf den blauen Knopf in der App wird sofort das Sicherheitsteam vor Ort verständigt, das den Standort erhält und gezielt eingreifen kann.

Auch wirtschaftlich zählt das Festival zu den bedeutendsten Kulturereignissen der Steiermark: Schon 2023 wurden über 28 Millionen Euro Nachfrageimpuls ausgelöst, davon mehr als 17 Millionen Euro Wertschöpfung in der Steiermark.

Das Aufsteirern Festival 2025 ist somit weit mehr als ein Fest: Es ist ein lebendiges Statement für gelebte Tradition, kulturelle Vielfalt und steirische Gastfreundschaft.

Alle Infos und das detaillierte Programm unter: www.aufsteirern.at

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Steiermark

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
145.004 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
140.777 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
99.818 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4394 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1650 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Wien
„Neun von zehn Islam-Kanälen sind problematisch“
1230 mal kommentiert
Ereignisse in der islamischen Welt spiegeln sich in Echtzeit auch auf heimischen Straßen wider.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf