Schwerer Unfall! Sorgen um vierfachen Tour-Sieger

Sorgen um Rad-Profi Chris Froome! Der viermalige Tour-de-France-Sieger ist am Mittwoch nach einem schweren Unfall in ein Spital gebracht worden. Sein Team gibt am Donnerstag leichte Entwarnung: Froome befinde sich in einem „stabilen Zustand“.
Über die genauen Hintergründe des Trainingsunfalls am Mittwoch ist noch nicht sonderlich viel bekannt. Ereignet hat er sich in der französischen Stadt Toulon – andere Fahrzeuge sollen nicht beteiligt gewesen sein. Mit dem Hubschrauber wurde Froome anschließend in ein Spital gebracht.
Mehr Infos nach der Operation
„Er befindet sich in einem stabilen Zustand und hat keine Kopfverletzung erlitten“, teilte sein Team Israel-Premier Tech mit. Untersuchungen hätten eine Ansammlung von Luft zwischen Lunge und Brustwand gezeigt. Zudem seinen beim 40-Jährigen fünf gebrochene Rippen und eine Lendenwirbelfraktur festgestellt worden.
Noch Donnerstag soll der viermalige Tour-Sieger operiert werden. „Wir werden über Chris‘ Zustand nach der Operation informieren“, erklärt sein Team.
