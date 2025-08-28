GAK verpflichtet mit Fabian Ehmann neuen Tormann

Salzburgs Letsch hofft auf EL-Duell mit Stuttgart
„Wäre ein nettes Los“
Der GAK hat mit dem zuletzt für Voitsberg tätig gewesenen Fabian Ehmann einen 27-jährigen Tormann unter Vertrag genommen!
Der Ex-Griechenland- und Dänemark-Legionär unterzeichnete beim Bundesliga-Klub am Donnerstag einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.
Bei den Steirern gilt Jakob Meierhofer als Einser-Goalie, er bestritt bisher alle Saison-Pflichtspiele. Dahinter gibt es noch den 31-jährigen Christoph Nicht und den 17-jährigen Darius Achitei.
