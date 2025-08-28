Küchenbrand: Ölgemisch am Herd fing Feuer

In Kalsdorf (Steiermark) musste am Mittwochabend die Feuerwehr ausrücken: In einem Einfamilienhaus stand die Küche in Flammen, weil die Bewohner vergessen hatten, den Herd auszuschalten. Der Schaden ist hoch.
Eigentlich hätte es ein netter Abend mit selbst gekochtem Essen werden sollen. Doch die Bewohner des Einfamilienhauses in Kalsdorf vergaßen, die Herdplatte auszuschalten, dann entzündete sich das Ölgemisch in einem Kochtopf – und wenig später stand die Küche in Flammen.
Bewohner konnten Schlimmeres verhindern
Die Bewohner reagierten laut Feuerwehr jedoch geistesgegenwärtig und konnten den Brand in der Küchenzeile noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte mit einem Feuerlöscher eindämmen sowie erste Belüftungsmaßnahmen einleiten. Dadurch konnte eine Ausbreitung des Feuers auf den gesamten Wohnraum verhindert werden.
Die Höhe des Schadens kann noch nicht genau beziffert werden, die Küchenzeile, das Ceranfeld und der Dunstabzug wurden beschädigt. Beide Bewohner wurden durch Rettungskräfte zur weiteren Abklärung einer eventuellen Rauchgasvergiftung in das LKH Graz II – West gebracht.
Kommentare
