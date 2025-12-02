Endlich: Das Eishockey-Unterhaus legt los

Das Derby trug eine ungewöhnliche Note: Offiziell war Kappel Gastgeber, gespielt wurde aber in der Halle von Althofen. Für die zweite Mannschaft des Division-I-Klubs war es damit eine „Auswärtspartie“, die sich wie ein Heimspiel anfühlte. Der Verein hatte in der Offseason eine neue Mannschaft zusammengestellt, in der Talente aus dem Nachwuchs und mehrere Rückkehrer Platz fanden. Man wolle jungen Spielern erneut eine Perspektive bieten, heißt es aus der Clubführung – und zum Saisonstart zeigte sich sofort, dass die Mischung funktioniert.