Kameraden sind zurück aus der Flammenhölle

„Herausfordernd, höchst professionell“

„Die Bedingungen vor Ort waren herausfordernd, aber unsere Mannschaft hat dennoch höchste Professionalität gezeigt. Wir haben immer wieder entscheidend dazu beigetragen, Schäden von Bevölkerung und Infrastruktur abzuwenden“, erklärt Einsatzleiter Harald Hofbauer. Teilweise waren die Florianis dabei mitten in der Stadt gefordert. Neben dem Kampf gegen die Flammen mussten sie auch immer wieder Schneisen freischneiden. Zusätzlich machte ihnen die enorme Hitze zu schaffen – und das bei Zwölf-Stunden-Schichten täglich. „Die Motivation innerhalb der Mannschaft war durchgehend sehr hoch, alle haben mit großem Engagement und Zusammenhalt gearbeitet“, dankt ihnen Hofbauer.