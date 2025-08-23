Feuerwehrleute aus NÖ löschen im Süden Europas

Spezialisten zur Waldbrandbekämpfung der Freiwilligen Feuerwehren aus NÖ sind derzeit in Montenegro und Griechenland im Einsatz, um dort die lokalen Löschkräfte zu unterstützen. Am Dienstag wurde die erste Einsatzmannschaft in Montenegro durch einen zweiten Turnus abgelöst. Einsatzleiter Alois Zaussinger berichtet: „Es waren harte Tage. Bei enormer Hitze standen 12-Stunden-Schichten an, um Häuser vor den Flammen zu schützen“.