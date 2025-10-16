Konfliktpotenzial zwischen Ousmane Dembele und PSG

Aktuell verdient Dembele 18 Millionen Euro brutto pro Jahr – zu wenig, wie der Franzose selbst findet. Sein Agent Moussa Sissoko führe deshalb bereits Gespräche mit PSG-Berater Luis Campos, heißt es. Zwar seien die Pariser grundsätzlich offen, über eine Gehaltserhöhung des Stürmers zu diskutieren, sollen das Tempo der Verhandlungen jedoch selbst bestimmen wollen.