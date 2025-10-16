Vorteilswelt
Teamfrieden gefährdet

Konfliktpotenzial zwischen Ousmane Dembele und PSG

Fußball International
16.10.2025 06:02
Ousmane Dembele
Ousmane Dembele(Bild: AFP/APA/FRANCK FIFE)

Steht etwa der Haussegen bei Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain in Gefahr? Wie die französische Tageszeitung „L‘Equipe“ schreibt, ist Ousmane Dembele mit seinem Gehalt unzufrieden. Trotz eines Vertrages bis 2028 will der Ballon-D‘Or-Sieger offenbar schon jetzt mehr Geld auf seinem Konto sehen. Verhandlungen, die ein gewisses Konfliktpotenzial bergen ...

Aktuell verdient Dembele 18 Millionen Euro brutto pro Jahr – zu wenig, wie der Franzose selbst findet. Sein Agent Moussa Sissoko führe deshalb bereits Gespräche mit PSG-Berater Luis Campos, heißt es. Zwar seien die Pariser grundsätzlich offen, über eine Gehaltserhöhung des Stürmers zu diskutieren, sollen das Tempo der Verhandlungen jedoch selbst bestimmen wollen.

Als amtierende Ballon-d‘Or-Sieger hat Dembele gute Verhandlungskarten.
Als amtierende Ballon-d‘Or-Sieger hat Dembele gute Verhandlungskarten.(Bild: AFP/LOU BENOIST)

Zwickmühle
Ziehen sich die Gespräche zu lange, droht dem französischen Meister, seinen Starspieler zu vergraulen. Kommt der wiederum mit seinem Wunsch durch, könnte der ein oder andere Teamkollege Dembeles die Ohren spitzen und es dem 28-Jährigen gleichtun.

Lesen Sie auch:
Ousmane Dembele
Ballon d‘Or
Schlechtester Gewinner? Hitzige Dembele-Debatten
23.09.2025

Zweifellos hat der französische Teamstürmer einen enormen Wert für PSG, in der vergangenen Saison brachte es Dembele in 53 Pflichtspiel-Einsätzen auf 35 Treffer und 16 Assists. Aber: Talent hat auch seinen Preis – im Ernstfall ist das der Frieden im Verein ...

