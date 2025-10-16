Pöltls Raptors müssen sich Boston geschlagen geben

An seinem Geburtstag ist Jakob Pöltl ins Basketballgeschehen zurückgekehrt: Der seit Mittwoch 30-jährige Wiener absolvierte bei den Boston Celtics nach Rückenproblemen und einer Erkältung sein erstes Spiel für die Toronto Raptors in der Vorbereitung auf die NBA-Saison 2025/26. Beim 108:110 der Kanadier verbuchte der Center acht Punkte, sieben Rebounds, drei Blocks und zwei Assists. Er kam auf 19:55 Einsatzminuten. Die ersten vier Testpartien seines Teams hatte er verpasst.
Wegen eines im Training erlittenen Nasenbeinbruchs spielte Pöltl mit einer Gesichtsmaske. Erstmals stand der heimische NBA-Pionier mit Brandon Ingram auf dem Feld. Der Small Forward verzeichnete 20 Zähler und zehn Rebounds. Mit Immanuel Quickley, RJ Barrett, Ingram, Scottie Barnes und Pöltl hatte Coach Darko Rajakovic jene Startformation aufgeboten, mit der die Kanadier ab Mittwoch kommender Woche auch in die reguläre NBA-Saison gehen wollen. Im letzten Test empfangen die Raptors am Freitag die Brooklyn Nets.
