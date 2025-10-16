Aufruf gestartet: Ex-NFL-Star sucht Spenderniere

„Ich wusste immer, dass dieser Tag kommen würde, aber ich dachte, ich hätte mehr Zeit“, muss sich Nick Mangold einer Nierentransplantation unterziehen. Das Problem: Keines seiner Familienmitglieder kommt für eine Spende infrage, weshalb der ehemalige NFL-Star einen öffentlichen Aufruf gestartet hat.
„2006 wurde bei mir ein genetischer Defekt diagnostiziert, der zu einer chronischen Nierenerkrankung geführt hat“, erklärte der langjährige Center der New York Jets. Damals war Mangold gerade erst in die NFL gekommen, zehn Jahre lang spielte der siebenfache Pro-Bowler trotz der Beschwerden für das Team aus New Jersey.
„Ich bin dankbar für meine Familie, die mich immer unterstützt hat. Diese Situation hat mir gezeigt, wie viel Glück ich habe, so großartige Familie, Freunde und eine wunderbare Community hinter mir zu wissen“, hofft der 41-Jährige nun, unter den Jets-Fans einen Spender zu finden. „Ich freue mich auf bessere Tage und darauf, euch alle bald wieder im MetLife Stadium zu sehen“, so Mangold.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.