Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖFB-Stürmer-Zukunft:

Jetzt helfen wohl nur Sprengstoff und ein Felsen

Sport-Nachrichten
16.10.2025 07:00
Marko Arnautovic (l.) und Michael Gregoritsch (r.) haben altersbedingt im ÖFB-Team ein ...
Marko Arnautovic (l.) und Michael Gregoritsch (r.) haben altersbedingt im ÖFB-Team ein Ablaufdatum – echten „Erben“ sind nicht in Sicht.(Bild: GEPA)

Österreichs Fußball gehen die Stürmer aus, befürchten viele Experten! Ein Blick nach Skandinavien stimmt die steirischen Akademie-Leiter durchaus etwas nachdenklich.

0 Kommentare

Nach der Fußball-WM 2026 steht im ÖFB-Team ein personeller Umbruch bevor – der besonders auf der Stürmer-Position für Kopfweh sorgt: Marko Arnautovic (36 Jahre) und Michael Gregoritsch (31) haben ein biologisches Ablaufdatum. Hinter ihnen klafft eine große Lücke, die vielen Experten schmerzlich bewusst ist: „Bei uns sterben die Stürmer aus“, hebt etwa Peter Pacult warnend den Finger.

Ins selbe Horn bläst GAK-Akademie-Leiter Christian Zach: „Wenn ich mir ansehe, wie es in vergleichbaren Ländern in Skandinavien aussieht, ist das nicht sehr vielversprechend für Österreich. Norwegen hat mit Erling Haaland von ManCity und Jörgen Strand Larsen von Wolverhampton Weltklasseleute in den mittleren Zwanzigern. Schweden ist mit Viktor Gyökeres von Arsenal und Alexander Isak von Liverpool über Jahre abgedeckt, Dänemark hat blutjunge Millionen-Aktien wie Rasmus Höjlund oder Mika Biereth. Und wir?“

Dänemark darf sich noch etliche Jahre über Wucht und Torgefahr von Millionen-Stürmer Rasmus ...
Dänemark darf sich noch etliche Jahre über Wucht und Torgefahr von Millionen-Stürmer Rasmus Höjlund freuen.(Bild: GEPA)
Auch mit Ex-Sturm-Angreifer Mika Biereth wird Dänemark noch viele Jahre Freude haben.
Auch mit Ex-Sturm-Angreifer Mika Biereth wird Dänemark noch viele Jahre Freude haben.(Bild: AP/Christophe Ena)

Auch Sturms Akademie-Leiter Didi Pegam ist sich des Angriffsproblems bewusst: „Gute Stürmer gibt’ s einige, aber Ausnahmeleute wie Krankl, Polster oder Arnautovic sehe ich in näherer Zukunft nicht. Am ehesten macht noch Rapids Nikolas Wurmbrand mit seinem Speed Hoffnung.“

Bei Sturm hätte Leon Grgic, der augenblicklich in seiner Entwicklung etwas steht, internationales Potenzial. Aber der hat sich für Kroatien entschieden. Peter Kiedl (an Ried verliehen) hat gute Anlagen – auch Belmin Beganovic wird viel zugetraut: „Mit seinem Speed und seiner Dynamik verfügt er über Dinge, die Leute wie Höjlund auch hatten.“

Stürmer-Typen mit eiskaltem Killerinstinkt sind allerdings rar gesät. „Leider können wir uns Wikinger-Typen mit der Genetik eines Erling Haaland nicht aus dem Felsen sprengen“, schmunzelt Pegam, „große, kräftige, pfeilschnelle Brecher mit dem richtigen Naserl findet man nicht jeden Tag. Das kann man auch nicht trainieren. Aber wir werden hart mit jenen Leuten arbeiten, die wir haben. Mit Mario Haas haben wir bei Sturm einen Klassestürmer im Verein, der zwei-, dreimal pro Woche individuell mit den Stürmer-Talenten arbeitet, mit ihnen Laufwege einstudiert und den Abschluss drillt.“

Sturms Akademie-Leiter Didi Pegam.
Sturms Akademie-Leiter Didi Pegam.(Bild: Pail Sepp)
Leiter der GAK-Akademie Christian Zach.
Leiter der GAK-Akademie Christian Zach.(Bild: Silli)

Die Grundlagen müssten allerdings schon im Kindertraining geschaffen werden, so Pegam: „Ein guter Stürmer muss beidbeinig sein. Und der Ball muss einfach gezielt aufs Tor – da muss im Training exakter korrigiert werden. Bei uns kommen die meisten Stürmer durchaus zu vielen Chancen, machen aber zu wenig daraus. Es ist eine Frage des Naserls.“

Porträt von Volker Silli
Volker Silli
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.086 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
226.617 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
152.309 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Sport-Nachrichten
ÖFB-Stürmer-Zukunft:
Jetzt helfen wohl nur Sprengstoff und ein Felsen
Legenden im Anflug
Kultgoalie Pliquett feiert sein Graz-Comeback!
Weiter warten
Grazer Stadion-Runde wieder ohne echte Ergebnisse
Krone Plus Logo
Sturm auf Celtic
„In diesem Stadion fliegen dir die Ohren weg“
Krone Plus Logo
Phänomen Lässer
Ohne Finger greift dieser Steirer nach Medaillen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf