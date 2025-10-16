Lucas Miedler: „Da kommt sogar der Papa“

Neuer Partner, neue Halle

Dabei performt er auf rot-weiß-rotem Boden mitunter am besten, holte sich schon zweimal die Titel in Kitzbühel und Wien. Allerdings noch mit seinem alten Partner Alex Erler – seit diesem Jahr ist er mit dem 28-jährigen Francisco Cabral ja „portugiesisch“ unterwegs. Mit dem er zwar unter anderem schon zwei 250er, aber noch kein höheres Turnier gewinnen konnte. Sprachbarriere? „Nein das ist es nicht. Auf dem Platz verstehen wir uns auch so und zum Stichansagen beim Kartenspielen danach reicht’s auch“, schmunzelte der 29-Jährige. „Spaß beiseite. So viele 500er und 1000er haben wir noch nicht gemeinsam gespielt. In Cincinnati sind wir im Viertelfinale knapp an Musetti/Sonego gescheitert – da zählt dann auch die Tagesverfassung.“