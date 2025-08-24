Steirischer Rauchfangkehrer greift nach TV-Sieg

Hier spielt aber kein Profi im Wettkampfmodus, sondern ein Mensch, der Freude an der Musik hat. „Eigentlich mag ich keine Wettbewerbe. Wenn es um Musik geht, dann soll es nur ein Miteinander geben“, bedauert der 23-Jährige die K.o.-Tour der Show. Wer bei seinem Drei-Minuten-Auftritt überzeugt, kann in kürzester Zeit ein Millionenpublikum erreichen – genau so, wie es dem jungen Musikanten aus Stainz gelungen ist.