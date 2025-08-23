Raudis attackierten Mann mit Baseballschläger

Bereits davor auf Tankstelle gewesen

Damit noch nicht genug: Bei den Erhebungen stellte sich heraus, dass die beiden zudem kurz vor der Tat im Areal der Tankstelle mit Steinen geworfen hatten. Sie verließen die Tankstelle, kehrten jedoch nach einer Stunde mit Messer und Baseballschläger bewaffnet zurück. Die beiden Rumänen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck ins Polizeianhaltezentrum Innsbruck eingeliefert.