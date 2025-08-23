Raudis attackierten Mann mit Baseballschläger

Zu einer brutalen Attacke kam es am Freitagabend bei einer Tankstelle in Wattens in Tirol. Dort griffen zwei Rumänen (22 und 26 Jahre) zwei Einheimische mit einem Messer und einem Baseballschläger. Nach ihrer Flucht wurden die beiden jedoch gestellt.
Es war mehr als nur eine „bsoffene Gschicht“. Die beiden Rumänen (22 und 26 Jahre) waren am Freitag gegen 21.20 Uhr in Wattens zu einer Tankstelle gegangen. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihnen und einem einheimischen Duo (29 und 48 Jahre).
Wenig später eskalierte die Aktion auch schon. Die beiden sichtlich stark alkoholisierten Angreifer zückten ein Messer und einen Baseballschläger und verletzten die beiden Einheimischen erheblich.
Bei der Flucht schlug der 26-Jährige den Scheinwerfer eines vorbeifahrenden Pkw mit dem Baseballschläger ein und beschädigt diesen.
Die Polizei
Daraufhin ergriffen sie die Flucht. Kurze Zeit später konnten sie jedoch festgenommen werden. „Bei der Flucht schlug der 26-Jährige den Scheinwerfer eines vorbeifahrenden Pkw mit dem Baseballschläger ein und beschädigte diesen“, heißt es seitens der Polizei.
Bereits davor auf Tankstelle gewesen
Damit noch nicht genug: Bei den Erhebungen stellte sich heraus, dass die beiden zudem kurz vor der Tat im Areal der Tankstelle mit Steinen geworfen hatten. Sie verließen die Tankstelle, kehrten jedoch nach einer Stunde mit Messer und Baseballschläger bewaffnet zurück. Die beiden Rumänen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck ins Polizeianhaltezentrum Innsbruck eingeliefert.
