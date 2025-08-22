Lkw-Verbot aufgehoben: Jetzt wird das Land aktiv

Fahrverbote in der ganzen Steiermark betroffen

Eine „Krone“-Anfrage im Büro von Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) zeigt: Die Verkehrsbehörde des Landes schickt nun ein Schreiben an alle Bezirkshauptmannschaften. Sie sollen alle Verordnungen und Kundmachungen zu Fahrverboten überprüfen und mögliche Probleme beheben. Dadurch sollen weitere Vorfälle, wie eben jene in Liezen oder Murau – auch hier hat der VfGH ein Lkw-Verbot für die B317 unter denselben Umständen wie in Liezen aufgehoben – vermieden werden.