„Meine Bremsen sind kaputt!“: Frau schwer gestürzt

Fataler Unfall in Reith bei Seefeld in Tirol am Donnerstag! Bei einer Einheimischen (35) gaben plötzlich die Bremsen beim Fahrrad den Geist auf. In einer Kurve in Richtung Tal kam die Frau schwer zu Sturz.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 11.45 Uhr. Die 35-Jährige fuhr mit dem Fahrrad in Reith bei Seefeld auf der Forststraße „Niederbach“ neben dem Fluss in Richtung Tal. „Sie war in Begleitung ihres 39-jährigen Lebensgefährten, der ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war“, heißt es von der Polizei.
In der Kurve kam sie dann zu Sturz und blieb bewusstlos am Boden liegen.
Ein Sprecher der Polizei
Mit Notarztheli in Klinik
Kurz vor einer Linkskurve fuhr die Frau an ihrem Partner vorbei und rief ihm noch zu, dass ihre Bremsen nicht mehr funktionieren würden. „In der Kurve kam sie dann zu Sturz und blieb bewusstlos am Boden liegen.“ Der Lebensgefährte leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Die Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber „C1“ in die Klinik Innsbruck geflogen.
