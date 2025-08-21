„Da musstest du als Junger noch den Mund halten!“

„Das macht vieles leichter“

„Ich versuche, die Jungs zu motivieren, ihnen Tipps zu geben“, geht er mit der Binde etwas anders als seine Vorgänger um. Pranjic grinst: „Als ich angefangen habe, wehte ein noch anderer Wind. Da musstest du als junger Spieler den Mund halten, gab es eine klare Hierarchie.“ Womit er nur wenig anfangen konnte. „Wenn du normal zu den Burschen bist, hören sie dir zu. Das macht vieles leichter.“ Womöglich auch am Samstag, da visiert man bei Meister Donaufeld den Viererpack an.