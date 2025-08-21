Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leobendorfs Pranjic:

„Da musstest du als Junger noch den Mund halten!“

Sport
21.08.2025 10:25
Oliver Pranjic (re.)
Oliver Pranjic (re.)(Bild: Urbantschitsch Mario)

Leobendorfs Oliver Pranjic geht in seiner neuen Rolle als Kapitän voll auf. Trotz Schmerzen. Beim Kurzurlaub in Kroatien gab's auch einen Abstecher zum Kniespezialisten. Währenddessen schwimmt der Routinier mit seiner Elf in der Fußball-Ostliga auf der Erfolgswelle.

0 Kommentare

Nach dem 4:2 samt Torerfolg in der Fußball-Ostliga über Parndorf ging es für Leobendorfs Oliver Pranjic direkt weiter nach Kroatien: „Ich war bei einem Kniespezialisten, hab das gleich mit einem Kurzurlaub mit meiner Freundin verbunden.“ Sein Knorpelschaden ist nie wirklich ausgeheilt, begleitet den 30-Jährigen auf Schritt und Tritt. Pranjic zwinkert: „Naja, das hat mich auch in der Vorsaison nicht davon abgehalten, 15 Tore zu schießen. Aber die Verletzung bleibt klarerweise ein leidiges Thema.“ Stichwort Vorsaison. Da zählte Leobendorf noch zu den Nachzüglern.

Oliver Pranjic (re.)
Oliver Pranjic (re.)(Bild: Urbantschitsch Mario)

Ehe im Sommer der Umbruch folgte. „Es sind tolle Spieler dazugekommen. Wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken, können in der Liga jedes Team schlagen.“ Bekräftigte der SV zum Start. Leobendorf legte mit drei Siegen am Stück los. „Ich glaube, dass wir mit Marchfeld und Traiskirchen zu den Topteams zählen. Prognosen sind aber sinnlos. Dieser Bewerb ist einfach unberechenbar“, so der Flügel, der heuer zum Kapitän aufstieg.

„Das macht vieles leichter“
„Ich versuche, die Jungs zu motivieren, ihnen Tipps zu geben“, geht er mit der Binde etwas anders als seine Vorgänger um. Pranjic grinst: „Als ich angefangen habe, wehte ein noch anderer Wind. Da musstest du als junger Spieler den Mund halten, gab es eine klare Hierarchie.“ Womit er nur wenig anfangen konnte. „Wenn du normal zu den Burschen bist, hören sie dir zu. Das macht vieles leichter.“ Womöglich auch am Samstag, da visiert man bei Meister Donaufeld den Viererpack an.

Porträt von Christopher Thor
Christopher Thor
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
212.902 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
204.596 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
196.436 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1515 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1025 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Innenpolitik
„Gut, dass die SPÖ wieder in der Regierung ist“
896 mal kommentiert
Mehr Sport
Leobendorfs Pranjic:
„Da musstest du als Junger noch den Mund halten!“
Dorfklub in der Kritik
Saläre offen – aber Stripfing erwägt, einzukaufen!
Wahnsinn auf der Rax
„Wenn du das nicht machst, bist du ein Vollkoffer“
Admira strauchelt:
Muhr: „Müssen das rasch in den Griff bekommen!“
St. Pöltens Stendera:
„Wollte die Jungs hier nicht im Stich lassen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf