„Da musstest du als Junger noch den Mund halten!“

Leobendorfs Oliver Pranjic geht in seiner neuen Rolle als Kapitän voll auf. Trotz Schmerzen. Beim Kurzurlaub in Kroatien gab's auch einen Abstecher zum Kniespezialisten. Währenddessen schwimmt der Routinier mit seiner Elf in der Fußball-Ostliga auf der Erfolgswelle.
Nach dem 4:2 samt Torerfolg in der Fußball-Ostliga über Parndorf ging es für Leobendorfs Oliver Pranjic direkt weiter nach Kroatien: „Ich war bei einem Kniespezialisten, hab das gleich mit einem Kurzurlaub mit meiner Freundin verbunden.“ Sein Knorpelschaden ist nie wirklich ausgeheilt, begleitet den 30-Jährigen auf Schritt und Tritt. Pranjic zwinkert: „Naja, das hat mich auch in der Vorsaison nicht davon abgehalten, 15 Tore zu schießen. Aber die Verletzung bleibt klarerweise ein leidiges Thema.“ Stichwort Vorsaison. Da zählte Leobendorf noch zu den Nachzüglern.
Ehe im Sommer der Umbruch folgte. „Es sind tolle Spieler dazugekommen. Wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken, können in der Liga jedes Team schlagen.“ Bekräftigte der SV zum Start. Leobendorf legte mit drei Siegen am Stück los. „Ich glaube, dass wir mit Marchfeld und Traiskirchen zu den Topteams zählen. Prognosen sind aber sinnlos. Dieser Bewerb ist einfach unberechenbar“, so der Flügel, der heuer zum Kapitän aufstieg.
„Das macht vieles leichter“
„Ich versuche, die Jungs zu motivieren, ihnen Tipps zu geben“, geht er mit der Binde etwas anders als seine Vorgänger um. Pranjic grinst: „Als ich angefangen habe, wehte ein noch anderer Wind. Da musstest du als junger Spieler den Mund halten, gab es eine klare Hierarchie.“ Womit er nur wenig anfangen konnte. „Wenn du normal zu den Burschen bist, hören sie dir zu. Das macht vieles leichter.“ Womöglich auch am Samstag, da visiert man bei Meister Donaufeld den Viererpack an.
