Eishockeyklub ohne Eis! „Existenz steht am Spiel“

Ein letzter Tanz zuhause?

Auch Jürgen Hampel, Präsident des Eishockey Landesverbandes Niederösterreich, spricht von einer existenzbedrohenden Situation. „Die Bedingungen haben sich dramatisch verschlechtert, vor allem durch den Klimawandel.“ In Niederösterreich gibt es 32 Eisflächen, von denen aber nur zehn für den Hockeysport benutzbar seien. „Es sind katastrophale Zustände. Zu lange wurde nichts investiert, die Rechnung dafür bekommen wir jetzt präsentiert.“ Im ganzen Bundesland gibt es zudem überhaupt nur drei Eishallen: die in St. Pölten ist das ganze Jahr belegt, jene in Amstetten dafür nur ein halbes Jahr geöffnet.