Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bodö/Glimt

Sturm-Gegner: Zahnbürste ist das Symbol des Klubs

Steiermark
20.08.2025 13:30
Das Stadion in Bodö wird heute Abend gegen Sturm restlos ausverkauft sein.
Das Stadion in Bodö wird heute Abend gegen Sturm restlos ausverkauft sein.(Bild: GEPA)

Das kleine Stadion in Bodö wird heute Abend im Play-off-Hinspiel gegen Sturm mit rund 8000 Zuschauern restlos ausverkauft sein. Die Fans, die hierzulande auch die „Fisch-Hippies“  genannt werden, werden für einen  Hexenkessel sorgen. Warum sie dafür keine Zahnbürste, wie noch in den 70er-Jahren, benötigen.

0 Kommentare

Während sich Sturm diese Saison bereits zum fünften Mal für die Champions League qualifizieren könnte, wäre für den heutigen Play-off-Gegner Bodö/Glimt der Einzug in die Königsklasse eine Premiere. Der Klub aus der beschaulichen Hafenstadt Bodö, wo Natur pur herrscht, mauserte sich in den vergangenen Jahren zum norwegischen Aushängeschild, sammelte seit 2020 Meistertitel (4) wie andere Briefmarken.

Der Provinzverein, der den einstigen Topklubs Rosenborg oder Molde längst den Rang abgelaufen hat, ist heute ganz dick im Geschäft (60 Millionen Euro Umsatz 2024) und kann sogar eine eigene Zahnbürsten-Produktlinie vorweisen. Die Zahnbürste ist auch das Symbol des Klubs, der Grund dafür wurzelt in den 70er-Jahren. Ein Fan der „gelben Horde“ war von der trostlosen Stimmung im Stadion wenig angetan und wollte einen koordinierten Sprechgesang anstimmen. Doch ihm fehlte ein Taktstock. Der Legende nach wurde dem Anhänger stattdessen eine Zahnbürste in die Hand gedrückt.

Lesen Sie auch:
Wie schon letzte Saison will Sturm wieder in der Champions League jubeln.
Krone Plus Logo
Mit Rocky und Alcaraz
Sturms Extra-Doping für das Millionen-Spiel
20.08.2025

Wie es der Zufall so wollte, saß auch ein Vertreter eines Zahnbürsten-Herstellers auf der Tribüne des damaligen Zweitligavereins. Bei den Spielen danach überreichte er den Fans knallgelbe Demonstrationszahnbürsten in Übergröße. Zunächst wurden sie auch den Gästemannschaften quasi als Geschenk überreicht, anschließend wurden sie sogar im Fanshop des Wikinger-Klubs vertrieben. Sie wurden Kult und zum Renner, mittlerweile werden sie vom Klub, der 80 Kilometer nördlich des Polarkreises beheimatet ist, im ganzen Land verkauft.

Porträt von Burghard Enzinger
Burghard Enzinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
209.219 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
189.379 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
180.633 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3114 mal kommentiert
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1454 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Ukraine-Gipfel: Experte warnt vor fatalem Deal
1206 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf