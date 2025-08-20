Sturm-Gegner: Zahnbürste ist das Symbol des Klubs

Das kleine Stadion in Bodö wird heute Abend im Play-off-Hinspiel gegen Sturm mit rund 8000 Zuschauern restlos ausverkauft sein. Die Fans, die hierzulande auch die „Fisch-Hippies“ genannt werden, werden für einen Hexenkessel sorgen. Warum sie dafür keine Zahnbürste, wie noch in den 70er-Jahren, benötigen.
Während sich Sturm diese Saison bereits zum fünften Mal für die Champions League qualifizieren könnte, wäre für den heutigen Play-off-Gegner Bodö/Glimt der Einzug in die Königsklasse eine Premiere. Der Klub aus der beschaulichen Hafenstadt Bodö, wo Natur pur herrscht, mauserte sich in den vergangenen Jahren zum norwegischen Aushängeschild, sammelte seit 2020 Meistertitel (4) wie andere Briefmarken.
Der Provinzverein, der den einstigen Topklubs Rosenborg oder Molde längst den Rang abgelaufen hat, ist heute ganz dick im Geschäft (60 Millionen Euro Umsatz 2024) und kann sogar eine eigene Zahnbürsten-Produktlinie vorweisen. Die Zahnbürste ist auch das Symbol des Klubs, der Grund dafür wurzelt in den 70er-Jahren. Ein Fan der „gelben Horde“ war von der trostlosen Stimmung im Stadion wenig angetan und wollte einen koordinierten Sprechgesang anstimmen. Doch ihm fehlte ein Taktstock. Der Legende nach wurde dem Anhänger stattdessen eine Zahnbürste in die Hand gedrückt.
Wie es der Zufall so wollte, saß auch ein Vertreter eines Zahnbürsten-Herstellers auf der Tribüne des damaligen Zweitligavereins. Bei den Spielen danach überreichte er den Fans knallgelbe Demonstrationszahnbürsten in Übergröße. Zunächst wurden sie auch den Gästemannschaften quasi als Geschenk überreicht, anschließend wurden sie sogar im Fanshop des Wikinger-Klubs vertrieben. Sie wurden Kult und zum Renner, mittlerweile werden sie vom Klub, der 80 Kilometer nördlich des Polarkreises beheimatet ist, im ganzen Land verkauft.
