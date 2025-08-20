Sturm-Gegner: Zahnbürste ist das Symbol des Klubs

Der Provinzverein, der den einstigen Topklubs Rosenborg oder Molde längst den Rang abgelaufen hat, ist heute ganz dick im Geschäft (60 Millionen Euro Umsatz 2024) und kann sogar eine eigene Zahnbürsten-Produktlinie vorweisen. Die Zahnbürste ist auch das Symbol des Klubs, der Grund dafür wurzelt in den 70er-Jahren. Ein Fan der „gelben Horde“ war von der trostlosen Stimmung im Stadion wenig angetan und wollte einen koordinierten Sprechgesang anstimmen. Doch ihm fehlte ein Taktstock. Der Legende nach wurde dem Anhänger stattdessen eine Zahnbürste in die Hand gedrückt.