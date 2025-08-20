„Wenn du das nicht machst, bist du ein Vollkoffer“

„Alle Abstiege zwangen zu höchster Vorsicht“

Um 20.05 stand Majcen nach dem 17. Klettersteig (Kronich-Eisenweg) neben dem Gipfelkreuz am Törlkopf (1607 Meter) gegenüber dem Ottohaus und ließ das Abendrot auf sich wirken: „Wenn du ein Projekt minutiös planst und alles aufgeht, ist es immer ein Wahnsinns-Gefühl. Alle Abstiege waren sehr herausfordernd und zwangen wegen der Steinschlaggefahr zu höchster Vorsicht. Am Ende war ich schon ziemlich am Ende. Aber als ich kurz nach 18 Uhr den Gaislochsteig im Großen Höllental erreicht habe, war mir klar, dass ich mein Ziel ohne Stirnlampe erreichen werde. Das war die richtige Motivation zum richtigen Zeitpunkt, um die Anstrengungen auszublenden.“