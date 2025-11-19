Unterschätzte Gefahren am Berg: Alpenverein warnt

30 Bergtote gibt es im Schnitt pro Jahr – 17 davon durch Lawinen, weitere durch Abstürze oder Stürze, so die Daten des Kuratoriums für Alpine Sicherheit. Geht es nach dem ÖAV, werden vor allem die letzten beiden Faktoren von Alpinisten unterschätzt bzw. falsch bewertet. „Bergsportler achten meist nur auf die Lawinengefahr“, so der ÖAV gegenüber der APA.