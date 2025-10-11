Rumänische Fans warten 7 Stunden auf ÖFB-Stars

Als das österreichische Nationalteam am Abend vom Training zurückkehrte und im Mariott Hotel eincheckte, war die Freude dann bei den vier rumänischen Fans riesig: David Alaba, Marcel Sabitzer und mehrere Teamkollegen nahmen sich noch Zeit für Fotos und Autogramme.

Die Jugendlichen strahlten über das ganze Gesicht – ein Moment, den sie wohl nie vergessen werden. Sieben Stunden Wartezeit haben sich gelohnt.