Traum erfüllt

Rumänische Fans warten 7 Stunden auf ÖFB-Stars

Fußball International
11.10.2025 19:24
Vier junge rumänische Fans warteten sieben Stunden auf David Alaba und Co.
Vier junge rumänische Fans warteten sieben Stunden auf David Alaba und Co.(Bild: Rainer Bortenschlager, Krone KREATIV)

Sieben Stunden! So lange harrten junge rumänische Fans im Marriott-Hotel in Bukarest aus, um die ÖFB-Stars rund um David Alaba und Marcel Sabitzer für Autogramme und Selfies zu sehen. Und ihr Durchhaltevermögen wurde tatsächlich belohnt.

0 Kommentare

Die „Krone“ berichtet aus Bukarest

Als das österreichische Nationalteam am Abend vom Training zurückkehrte und im Mariott Hotel eincheckte, war die Freude dann bei den vier rumänischen Fans riesig: David Alaba, Marcel Sabitzer und mehrere Teamkollegen nahmen sich noch Zeit für Fotos und Autogramme.

Die Jugendlichen strahlten über das ganze Gesicht – ein Moment, den sie wohl nie vergessen werden. Sieben Stunden Wartezeit haben sich gelohnt.

Am Sonntag (Anpfiff 20:45 Uhr) trifft Österreich in der WM-Qualifikation auf Rumänien. Doch schon vor dem Spiel haben die ÖFB-Stars in Bukarest definitiv die Herzen gewonnen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
