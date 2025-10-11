Rumänische Fans warten 7 Stunden auf ÖFB-Stars

Sieben Stunden! So lange harrten junge rumänische Fans im Marriott-Hotel in Bukarest aus, um die ÖFB-Stars rund um David Alaba und Marcel Sabitzer für Autogramme und Selfies zu sehen. Und ihr Durchhaltevermögen wurde tatsächlich belohnt.
Die „Krone“ berichtet aus Bukarest
Als das österreichische Nationalteam am Abend vom Training zurückkehrte und im Mariott Hotel eincheckte, war die Freude dann bei den vier rumänischen Fans riesig: David Alaba, Marcel Sabitzer und mehrere Teamkollegen nahmen sich noch Zeit für Fotos und Autogramme.
Die Jugendlichen strahlten über das ganze Gesicht – ein Moment, den sie wohl nie vergessen werden. Sieben Stunden Wartezeit haben sich gelohnt.
Am Sonntag (Anpfiff 20:45 Uhr) trifft Österreich in der WM-Qualifikation auf Rumänien. Doch schon vor dem Spiel haben die ÖFB-Stars in Bukarest definitiv die Herzen gewonnen.
