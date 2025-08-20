Zweites „Herz“ für Kraftwerk im Kühtai eingesetzt

Nicht nur beim Inntalviadukt wird fleißig gearbeitet. Auch bei der Kraftwerksbaustelle der Tiwag im Kühtai wird unermüdlich gewerkelt. Nach dem erfolgreichen Durchbruch der Tunnelbohrmaschine für die Beileitung aus dem Sulztal wurde kürzlich die zweite Maschine in der Kaverne eingebaut. Hierfür musste zuerst ein 240 Tonnen schwerer Rotor eingehoben werden. Zuvor war der Koloss mittels Spezialtransport aus Weiz in der Steiermark angeliefert worden.