Obst und Garten: Schutz der Artenvielfalt in Tirol

Die Obst- und Gartenbauvereine bieten Mitgliedern kostenlose Fortbildungen. Das Land Tirol hat maßgeblichen Anteil an dieser Vortragsreihe. Großes Potenzial für den eigenen Garten.
Sich für die Artenvielfalt einzusetzen – dafür engagiert sich der Dachverband „Grünes Tirol“. 116 Obst- und Gartenbauvereine mit rund 22.000 Mitgliedern arbeiten bei diesem Verband zusammen.
Nun startet er eine kostenlose Vortragsreihe im Sinne der Artenvielfalt. Diese wird in den Jahren 2025 und 2026 vom Land Tirol mit rund 10.000 Euro gefördert. Die Vorträge von Fachpersonen aus dem Bereich Naturschutz finden in ganz Tirol statt und sind gut besucht. Pro Jahr organisieren die Vereine rund 350 Kurse, Vorträge, Seminare und Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themen. An der Vortragsreihe „Die Artenvielfalt erhalten und fördern“ haben seit 2011 bereits rund 16.500 Interessierte teilgenommen.
Es gibt in Tirol großes Potenzial, gute Lebensbedingungen für Pflanzen, Insekten, Vögel und kleine Säugetiere in den zahlreichen Gärten zu schaffen.
LR René Zumtobel (SPÖ)
Anfang im eigenen Garten
„Die Mitglieder von Obst- und Gartenbauvereinen sind dort aktiv, wo etwas für den Artenschutz getan werden kann: im eigenen Garten. Es gibt in Tirol großes Potenzial, gute Lebensbedingungen für Pflanzen, Insekten, Vögel und kleine Säugetiere in den zahlreichen Gärten zu schaffen. Ich freue mich sehr über das Engagement des Verbandes der Obst- und Gartenbauvereine“, betont Naturschutzlandesrat René Zumtobel (SPÖ).
