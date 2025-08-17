Obst und Garten: Schutz der Artenvielfalt in Tirol

Nun startet er eine kostenlose Vortragsreihe im Sinne der Artenvielfalt. Diese wird in den Jahren 2025 und 2026 vom Land Tirol mit rund 10.000 Euro gefördert. Die Vorträge von Fachpersonen aus dem Bereich Naturschutz finden in ganz Tirol statt und sind gut besucht. Pro Jahr organisieren die Vereine rund 350 Kurse, Vorträge, Seminare und Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themen. An der Vortragsreihe „Die Artenvielfalt erhalten und fördern“ haben seit 2011 bereits rund 16.500 Interessierte teilgenommen.