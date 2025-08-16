Warum Florianis plötzlich zu Gärtnern werden

Die Baumpflanz-Challenge hat auch die Feuerwehren im weiten Land erreicht. Schafft man die Herausforderung nicht, droht als „Strafe“ eine Einladung zur Jause. Eine Aktion, die also Gemeinschaft und Umweltbewusstsein gleichermaßen stärkt.
Ein neuer Social-Media-Trend hat auch unsere Feuerwehren erreicht – die sogenannte Baumpflanz-Challenge. Wird man nominiert, hat man eine Woche Zeit, einen Baum zu pflanzen und diese Aktion auf Video zu dokumentieren. Schafft man es nicht, muss man als „Strafe“ zur Jause einladen. Danach nominiert man selbst drei Feuerwehren oder andere Organisationen.
Kreative Videos
Die Teilnahme ist, wie etwa auf Facebook zu sehen ist, enorm. Auch viele junge Kameraden beteiligen sich. Zudem sprühen die Videos oft von enormer Kreativität. „Wir schaffen damit mehr Bewusstsein für die Umwelt und fördern auch das Miteinander mit anderen Feuerwehren“, betont man etwa bei der Feuerwehr Allhartsberg im Bezirk Amstetten.
Experten raten aber: Wer mitmacht, sollte ein ausreichend großes Loch ausgraben, auf die Pflanztiefe achten und vor allem anfangs reichlich gießen. Auch die Eigentümerfrage beim Grundstück solle zuvor geklärt werden.
