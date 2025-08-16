Warum Florianis plötzlich zu Gärtnern werden

Ein neuer Social-Media-Trend hat auch unsere Feuerwehren erreicht – die sogenannte Baumpflanz-Challenge. Wird man nominiert, hat man eine Woche Zeit, einen Baum zu pflanzen und diese Aktion auf Video zu dokumentieren. Schafft man es nicht, muss man als „Strafe“ zur Jause einladen. Danach nominiert man selbst drei Feuerwehren oder andere Organisationen.