Ein Hauch von Viktor Frankl weht auf Raxplatau

Zum Kräftetanken auf dem Raxplateau

Denn Frankl verbrachte davor viel Zeit auf der Rax, war leidenschaftlicher Kletterer und hatte sein Lieblingszimmer auf der Bergstation. Genau dort wird nun Mang aus Frankls Buch „Trotzdem Ja zum Leben sagen“ vorlesen, begleitet von Csaikl auf seiner Harfengitarre. „Diesmal mit Volksliedern wie ‘Kein schöner Land‘ oder ‘Der Mond ist aufgegangen‘“, nennt Mang nur zwei Beispiele für Lieder, die den jeweiligen Textpassagen thematisch zugeordnet werden. „Das Lied ‘Wenn ich ein Vöglein wär‘ beispielsweise spielen wir bei der Passage, wo Frankl an seine Frau denkt“, erklärt Mang.