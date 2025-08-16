Ein Hauch von Viktor Frankl weht auf Raxplatau

An vier Terminen wird die Bergstation der Rax wieder Schauplatz einer szenischen Lesung von Reichenaus Diakon Norbert Mang gemeinsam mit seinem Freund, dem Harfengitarristen Joachim Csaikl. Sie präsentieren Auszüge aus dem Buch „Trotzdem Ja zum Leben sagen“ des jüdischen Arztes Viktor Frankl.
Eine Lesung der besonderen Art kann man derzeit an vier Tagen direkt auf der Rax erleben. Denn da taucht der Reichenauer Diakon Norbert Mang wieder gemeinsam mit seinem Freund Joachim Csaikl in jene Welt von Viktor Frankl ein, die dem jüdischen Neurologen und Psychiater damals half, die schreckliche Zeit zwischen 1942 und 1945 in verschiedenen Konzentrationslagern zu überstehen.
Zum Kräftetanken auf dem Raxplateau
Denn Frankl verbrachte davor viel Zeit auf der Rax, war leidenschaftlicher Kletterer und hatte sein Lieblingszimmer auf der Bergstation. Genau dort wird nun Mang aus Frankls Buch „Trotzdem Ja zum Leben sagen“ vorlesen, begleitet von Csaikl auf seiner Harfengitarre. „Diesmal mit Volksliedern wie ‘Kein schöner Land‘ oder ‘Der Mond ist aufgegangen‘“, nennt Mang nur zwei Beispiele für Lieder, die den jeweiligen Textpassagen thematisch zugeordnet werden. „Das Lied ‘Wenn ich ein Vöglein wär‘ beispielsweise spielen wir bei der Passage, wo Frankl an seine Frau denkt“, erklärt Mang.
In dem Roman „Trotzdem Ja zum Leben sagen“ verarbeitete Frankl die schrecklichen Erinnerungen an seine Zeit in verschiedenen Konzentrationslagern, darunter auch im KZ Ausschwitz.
Die szenischen Lesungen „Lichtblicke im Lager“ samt Musik werden am 16. und am 17. August, sowie am 6. und am 7. September jeweils um 15 Uhr rund um den Raxalm-Berggasthof stattfinden.
